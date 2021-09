Tras el efecto pandemia: pensar al nuevo consumidor de vinos

Luego de haber sentido en carne propia la experiencia del aumento del consumo de vinos durante la primera ola del coronavirus en la Argentina ya los especialistas de la industria comenzaron a indagar en el fenómeno que habla, de alguna manera, de un nuevo tipo de consumidor. En caso no conociendo sobre la cultura más vieja del mundo, otrora ya sabiendo de la mágica bebida pero con ganas de más.

Desde hace décadas enfocado en lo que alguna vez se llamó la Generación X, por los jóvenes que en algún momento de sus vidas inician su acercamiento al vasto mundo del vino, ahora el desafío es poder interpretar lo que buscan los nuevos amigos.

“El vino, como otras tantas instancias de placer en el hombre, al igual que nosotros, se dio cuenta de que la vida se cobra revanchas. Durante la pandemia todo se paralizó durante casi dos años y como si hubiésemos simplemente pestañeado hoy nos encontramos acá, en este momento, tratando de conocer y experimentar nuevas formas de celebrar la vida. Antes, casi todo lo teníamos programado y ahora nos dimos cuenta de que no. De que todo se descubre minuto a minuto, y se vive más intensamente el presente”, inició la reflexión David Palma, enólogo del departamento de General San Martín.

Según el profesional del Este de Mendoza, la dura alternativa de la pandemia para la que nadie estaba preparado “nos trajo la revancha del vino, la revancha del vino y esta parte de la vida que ahora nos tocará abrazar con otro sentido, con otro objetivo, con otra mirada”, admitió.

“De ahí es que se irán haciendo los descubrimientos que ya se están produciendo en la industria vitivinícola. De productos nuevos y tratando de consumir vinos, en lo que a nosotros nos concierne, de la forma más artesanal que se lo pueda conocer y hasta orientando la mirada hacia los productos orgánicos, los biodinámicas, que representan una alternativa muy interesante en esta etapa de la humanidad”.

En tanto, el también representante del Plan Bonarda que lleva adelante la Municipalidad de General San Martín como una de sus políticas de Estado, sugirió tentar al consumidor joven “con vinos de baja graduación alcohólica, con baja presencia de productos químicos y que sean innovadores para lo que es el hoy el consumo de vinos en el mundo tras el efecto de la pandemia. Sobre todo en este momento en el que estamos pensando al nuevo consumidor de vinos”.

Aunque no es un envase nuevo pero que aún no está del todo impuesto en los distintos mercados de consumo, Palma consideró “respecto a la lata, estoy convencido de que cada tanto el público del vino se renueva y con esa consigna es que es nuestro deber salir a cautivarlo que actualmente está buscando nuevas experiencias sorprendentes. Por eso, no viene la botella, que encuentre un envase más chico y que pueda llegar a consumirlo en el momento, rápido y que sea práctico. Que no tenga que andar con un destapado encima para poder sorprenderse en su camino con un vino. El juego llega cuando se plantea un producto seductor, fácil de entender y también de tomar”.