Sistemas piramidales, torpezas propias y la estafa evitable

Con la evolución y el crecimiento de las comunicaciones remotas a través de sistemas informáticos Argentina no ha sido precisamente el ejemplo de una geografía ignorada por los denominados ciberdelitos o delitos tecnológicos que, en su común objetivo, conducen a delitos económicos.

Para la configuración, por ejemplo, de una supuesta estafa a través de un sistema piramidal, la Justicia considera lo que se valora como la prudencia normal, que cualquiera podría tener para no ser convencido de una supuesta oportunidad mágica. Al sentirse tentado por adquirir un bien por un monto irrisorio o de ganar semanalmente más de lo que se invirtió originalmente.

Así lo consideró Javier Pascual, jefe de la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción e Informáticos de Mendoza, quien a su cargo cuenta además con cuatro fiscales de instrucción más y que confirmó que por el caso de Our Ranch en la provincia “hay 4 denuncias de particulares de las cuales una se archivó porque sería una cuestión de calumnias. O sea que alguien atribuyó que un tercero participó de una actividad delictiva que no es verdad, supuestamente, y entonces eso no es un delito de oficio que un fiscal tenga que investigar. Las calumnias e injurias es cuando uno se presenta con sus propias pruebas y es como que sería su propio fiscal para que se entienda”.

“Esa es una de las causas en las que se está diciendo que alguien está metido en la organización y supuestamente es una mentira. Eso se archivó. Respecto a lo demás se tratarían de amenazas, de intimidaciones a través de un sistema de computación, que no deja de ser un delito, porque en definitiva se utiliza una computadora para amenazar a alguien a través de los sistemas de redes sociales. Esto inició a través de denuncias online que se hicieron y derivó en una denuncia judicial”, explicó Pascual.

Y completó que "correccional se declaró incompetente y recién ahora nos están enviando la denuncia para que la estudiemos. Eso salió este martes".





Los formatos bajo el sistema Ponzi

"Con respecto al asunto piramidal en general, puede abarcar distintas formas. Fuera de contexto de cualquier causa particular ese sistema puede tener que ver con sistemas de entidades financieras. O vinculados a sistemas financieros. Originalmente esto estaba vinculado al sistema Ponzi que practicó un italiano por el 1900 en Estados Unidos”, resaltó Pascual.

En ese sentido, el fiscal describió: “Hay distintos formatos bajo ese sistema. Los círculos abiertos para automotores también eran un sistema piramidal. Porque era un sistema donde ingresaban primero unas 10 personas y con el tiempo se transformaban en 100. Uno de ellos, cuando llegaba a la cuota 20 no pagaba más y se llevaba el auto. Pero alguien se tenía que hacer cargo de la diferencia en algún momento. ¿Dónde estaría la estafa? Nadie puede negar que si nos ofrecen un bien que sale 100 mil pesos por 100 pesos algo anda mal. Cuando la cadena se cae alguien siempre queda sin poder cobrar o de ganar. Es algo lógico”.

Pascual aclaró que “sin embargo algunos casos son financieros, donde hay regulaciones específicas y otros son aparentes engaños como en las apuestas donde siempre te prometen que ganarás intereses. Porque dicen que ellos saben siempre dónde apostar para siempre ganar. Es imposible eso, por que todo contrato de apuesta son aleatorios. Nadie te pude garantizar ganancias fijas. No existe eso. Para que haya estafa también hay una serie de requisitos legales”, manifestó.

Nadie puede asegurar ganancias milagrosas

Según el fiscal mendocino, la clave está dada en el hecho de que “nadie puede alegar su propia torpeza, es decir, que si te venden un auto en 100 mil pesos y se trata de una Ferrari que vale 10 millones de dólares uno no puede decir 'no me la dieron, me estafaron'. Hay un grado de prudencia que en otros requisitos de estafa es normal para cualquier persona en término medio".

"Si a vos te engañan, primero el engaño debe tener entidad. Si a vos te dan un valor irrisorio no hay engaño, porque te estás dando cuenta de que algo raro hay. Si alguien me ofrece que todos los días ganaré en el casino dejo de trabajar”, graficó.

“La estafa tiene que ver con esto. Hasta donde el ardid o el engaño es suficiente para burlar una prudencia adecuada que deberías haber tenido. Por ejemplo, compro un auto por internet que vale 2 millones de pesos en 500 mil pesos. Ahí hay algo que no cierra y que demandó por parte del comprador cierta prudencia que no tuvo. Además, no verificó en el Registro del Automotor si tiene deuda, si está embargado, si debe patente, entre otros detalles y después resulta que no me entregaron el auto. ¿Es una estafa eso? O hubo suficiente imprudencia de parte del comprador?”, cuestionó.

En el caso de las supuestas estafas piramidales “hay que ver en cada caso cómo están presentadas. Si afecta a un sistema financiero. Cómo se vende el producto. Cómo se comercializa a través de internet. Qué te exigen. Por eso no es fácil que cuando uno te dice que ha sido estafado, no siempre ha estado dentro del marco de una estafa”, marcó.

Pascual, quien está a cargo de la jefatura de Delitos Económicos e Informáticos local desde el 1 de agosto pasado aseguró que “estamos organizándonos, capacitando a la gente, solicitando personal y recursos tecnológicos y necesitamos especialistas para mejorar el sistema, porque cada vez crecen más las coacciones, las amenazas, el filtrado de fotografías, la extorsión o la sextorsión que hoy es tan común. Hoy vivimos en otro mundo y la verdad nos estamos especializando y estamos aprendiendo”.

Finalmente, apuntó que están reorganizando los recursos humanos que disponen porque "no son muchos".

"Tenemos dos auxiliares por cada fiscal. Y dos personas de mesas de entrada. Y eso no basta cuando tenemos unas 600 denuncias en solo una semana. Cada denuncia una víctima, testigos, documentos que analizar y se complica. Pero el tema es poder capacitarnos porque hay miles de formas delictivas”, concluyó.