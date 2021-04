Segunda ola de COVID: crece la incertidumbre por el futuro de la economía

Argentina atraviesa la segunda ola de la pandemia de coronavirus y el interrogante sobre el que posan su mirada muchos empresarios y funcionarios –al margen de lo sanitario- es el panorama económico se avecina en este contexto 2021 para el país.

Hace algunos días, el titular de la cartera económica nacional, Martín Guzmán, dijo en declaraciones mediáticas que la economía argentina “no podría soportar un nuevo cierre total”.

Más allá de las asistencias que el año pasado hizo el gobierno nacional a empresas a través de los ATP o los planes IFE, la pobreza en el país se encuentra en niveles alarmantes. El índice de pobreza subió a 42% al cierre del segundo semestre de 2020 según datos del INDEC publicados recientemente, lo que da una postal de la dura realidad en la que la que Argentina está inmersa.

En diálogo con El Interactivo, el economista y profesor universitario, Fausto Spotorno, dio detalles del panorama económico actual y el que se avecina según su punto de vista y datos que él maneja.

“El tema es si cuando hiciste las proyecciones marcaste que ibas a tener un rebote hasta febrero o marzo. A partir de ahí podían pasar dos cosas, un cierre grande de la economía o cierres puntuales con algunos problemas de industrias por que se tengan que implementar algunas burbujas sanitarias. Todo eso, hace frenar la recuperación económica, sumado a otros riesgos”, comenzó aclarando Spotorno.

“En nuestro caso supusimos una recuperación que iba a llegar hasta marzo y a partir de ahí un estancamiento económico, que puede tener fluctuaciones más violentas o menos dependiendo de lo sanitario”, detalló el especialista.

“El problema de una fluctuación más violenta está dado por tener que salir a emitir por IFE o ATP. Tienen que ser más precavidos con la emisión monetaria”, aclaró el economista.

En el Presupuesto 2021 que presentó el Ejecutivo nacional, se detalla que la inflación para este año iba a rondar el 29%, un objetivo que a estas alturas ya se muestra prácticamente imposible.

Las expectativas del sector privado están muy por encima de la proyección del Palacio de Hacienda. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central marcó que las consultoras, bancos y fondos de inversión que participan de esa encuesta esperan un 50% de suba de precios para este año.

Spotorno habló del tema inflación en el noticiero digital de Diario El Ciudadano y apuntó contra la maniobra de emisión monetaria. “Tengamos en cuenta que la emisión monetaria tiene rezagos, no se da instantáneamente. Lo que hoy está haciendo el Banco Central para reducir la emisión monetaria tendrá impacto más adelante. Además, no se reduce esta sino que lo que se está haciendo, es posponerla emitiendo letras de liquidez bancaria. Pero la Leliqs son un bono que te promete pesos del Banco Central, así que no es el instrumento más sólido de todos”, opinó.

“Lo que es más sólido de todo es la reducción del déficit fiscal y ahí sí estamos viendo que por ahora el Gobierno, está haciendo un esfuerzo subiendo impuestos, bajando algunos gastos y demás. Si se mantiene esa tónica se puede frenar la inflación o al menos dejar de subir para la segunda parte del año”, argumentó el economista.

El economista también opinó sobre los planes que permiten un sostén económico para ciertas personas, como los IFE o para las empresas en el caso de los ATP. Spotorno fue contundente y explicó que “los IFE y demás no te reducen la pobreza. Emitir papelitos de colores no es equivalente a riqueza. La pobreza se reduce cuando se genera riqueza. Con papelitos doy crédito”, disparó el economista contra ese tipo de medida a la que considera como paliativa pero no de fondo para apuntalar la recuperación económica.

“Puedo generar créditos para que la gente no viva la pobreza de un día para el otro, pero sin riqueza no la puedo combatir a la pobreza. No hay que tener ilusión monetaria, los billetes son papeles, la riqueza es lo que representa. Si pongo muchos papeles sin riqueza termino teniendo inflación” redondeó el especialista.

Por otro lado el economista, habló de la cuestión financiera en el país y opinó que “en Argentina nos falta mucha educación financiera y eso nos obliga a quedarnos mucho en el plazo fijo y el dólar. Cuanto más ahorro tenés, más necesidad de aprender finanzas hay”.

Finalmente en torno a las acciones que pueden llevar a cabo las personas para lograr cuidar, mantener o quizás ganar capital con sus ahorros, Spotorno dijo que hay opciones como “comprar bonos en dólares, que no lo recomendaría porque es una deuda del Gobierno y el Gobierno argentino es uno de los menos pagadores del mundo. Están los CEDEARs que son acciones de empresas extranjeras con sede en Buenos Aires, se puede contraer en pesos y se representan en dólares. La otra es usar fondos comunes de inversión, eso es recomendable” cerró.