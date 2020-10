Se podrá pagar por WhatsApp facturas y servicios

Una de las plataformas de pagos desarrolló junto a Whatsapp una funcionalidad que le permite a los clientes hacer el mismo trámite como si fuera físico, siendo una opción innovadora tanto en el país como en Latinoamérica.

De esta forma se podrá abonar mediante Rapipago facturas de servicios públicos, impuestos, recargas de teléfono celular y mas de 5.000 servicios de distinto tipo en la Argentina a través de Whatsapp, como alternativa a los canales digitales y físicos que existen actualmente.

Modo de uso

El nuevo sistema funciona de manera muy simple: una vez agendado el número de contacto que es 11 2621-7274, se debe enviar un mensaje de saludo para que se despliegue un menú de opciones que guiará al usuario para pagar un servicio, con o sin factura, o hacer una recarga con tarjeta de débito.



En caso de tener una factura, el sistema le pedirá que le tome una foto al código de barras y, en caso de no tenerla, el nombre de la empresa a la que se desea hacer el pago.



Una vez que se cuenta con esos datos, el sistema lo guiará para cargar los datos de la tarjeta de débito para hacer el pago y, finalmente, recibir el comprobante, también a través de WhatsApp.

Este servicio cuenta con la seguridad del botón de pago que tiene control de fraude y toda la robustez tecnológica detrás que da tranquilidad a quien lo vaya a utilizar.



Una de las ventajas de este sistema es que, al no precisar la descarga de una aplicación, por lo que no ocupa espacio en el teléfono, ni tampoco haber un proceso de validación de identidad, por lo que puede usarse al instante y las 24 horas del día.



Esto quiere decir que la persona que lo use no tendrá que enviar fotos de su documento de identidad o revelar datos de seguridad de su tarjeta de crédito.



El proceso del desarrollo tecnológico por parte de la empresa comenzó hace más de un año, pero con la llegada de la pandemia de COVID-19 creció muy fuertemente y demandó avanzar en nuevas herramientas que pudieran complementar el pago físico con el digital.



Actualmente, Rapipago cuenta con más de 7 mil puntos de contacto para realizar pagos en forma física, pero el uso de dinero electrónico fue creciendo en los últimos años y ya representa el 25% del dinero que se mueve en la empresa.