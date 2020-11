Relación Estados Unidos - Argentina tras el triunfo de Biden: opinaron economistas

Algunos economistas analizaron la victoria electoral del candidato demócrata Joe Biden, quien asumirá al frente de la Casa Blanca próximamente. En el análisis de los especialistas, se buscó precisar información acerca de cómo podría ser el nuevo vínculo comercial de Argentina con EE.UU.

En líneas generales, hay que decir que no se prevén grandes cambios y que el futuro mandatario norteamericano deberá dar a conocer su programa económico para poder consignar con más detalles la visión que se puede tener al respecto.

Señales a las que habrá que estar alertas según los especialistas y para empezar a decodificar los planes de Biden, serán por ejemplo la relación que plantee Estados Unidos con diversos países de América Latina. Además, si EE.UU. ejecutará una reforma impositiva o un nuevo paquete de ayuda fiscal, ya que estos elementos afectarán la dinámica comercial y financiera con nuestro país de forma directa o indirecta.

Uno de los economistas que habló tras conocerse el triunfo del demócrata, fue el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher.

Para Letcher, es prematuro aún hacer análisis serios de la relación comercial que habrá entre el país del Norte y la Argentina pero si remarcó que "es difícil que comercialmente nos vaya peor que con (Donald) Trump".

"Durante el gobierno de Trump nos fue muy mal en la relación comercial directa: perdimos los mercados de exportación de acero y biodiesel y ganamos el de limones. Me da la impresión de que Biden tiene una postura más moderada desde el punto de vista comercial", reveló el economista.

La relación que tenga EE.UU. con China, si aplica una posible reforma impositiva que dé más progresividad al sistema económico norteamericano y si delineará un paquete de asistencia fiscal por la pandemia, son algunos de los puntos que Letcher recomienda que hay que seguir de cerca para ir descifrando los planes económicos de Biden.

Parece extraño pero si Biden aplicara un “aumento en la alícuota de lo que sería el impuesto a las Ganancias. Esto tendría un impacto simbólico muy fuerte”, consideró Letcher. “Si la principal potencia del mundo aumenta los impuestos a quienes tienen un mayor flujo de ingresos para financiar los gastos de pandemia, sobrevuela la idea de que en un mundo más regresivo por la pandemia, el Estado interviene para equilibrar esa disputa", explicó el economista.

Por otro lado, Natalia Motyl, economista de la Fundación Libertad y Progreso, opinó que el triunfo del demócrata , "no va a ser muy significativo" en la relación económica con la Argentina porque el presidente electo estadounidense "va a apuntar a reestructurar la economía interna por lo menos en los primeros dos años de la gestión".



"En el corto plazo vamos a ver una estabilidad en el sector externo favorable para los mercados en desarrollo como el nuestro; igualmente la Argentina no es un actor significativo y, por más que esté en la línea ideológica del gobierno, no creo que Biden vaya a hacer cambios significativos en sus relaciones comerciales", opinó Natalia Motyl.



"Sí vamos a tener una oportunidad con la gran ganadora que es China, que se recuperó en 'V' y va a ser favorecida por la victoria de Biden porque se va a terminar la guerra comercial y puede llegar a crecer aún más rápidamente que el resto de los países, y eso impulsar los precios de los commodities", argumentó la especialista.



Otro especialista que habló al respecto, fue el director de la consultora Eco Go, Martín Vaunthier, quien consideró que: "En gran medida las relaciones comerciales y financieras van más allá de quiénes sean las autoridades. Puede haber cambios en el tono y los tiempos, pero el volumen de comercio e incluso en el marco del futuro acuerdo con el FMI, juega más la burocracia y los equipos técnicos más que quién esté en la Casa Blanca".

Vaunthier remarcó sin embargo que “si se logra construir una relación más positiva en términos de diplomacia y tono, eso de por sí ya sería positivo".

Christian Buteler, economista y analista financiero aportó una contundente y escueta visión al opinar que la decisiones que más afectan a países como la Argentina, son las que se diagraman en la política que lleva adelante la Reserva Federal y no la Casa Blanca.

"No creo que nos veamos beneficiados ni perjudicados por la llegada de Biden al poder. El vínculo económico va a ser el correcto. No veo ninguna animosidad contra Latinoamérica ni tampoco que vaya a ser su objetivo de gobierno en los próximos cuatros años", argumentó Buteler.

La relación comercial entre Argentina y Estados Unidos

Actualmente, Estados Unidos es el principal inversor externo de la Argentina con el 22,7% del stock de Inversión Extranjera Directa (IED) por casi US$ 17.000 millones, según datos del Banco Central, y es el tercer socio comercial: en 2019 el intercambio comercial superó los US$ 10.000 millones y, entre enero y septiembre de 2020, acumula más de US$ 5.700 millones entre exportaciones (US$ 2.526 millones) e importaciones (US$ 3.206 millones).