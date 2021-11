Redrado indicó que es "improbable" un nuevo corralito en Argentina

El fantasma de la crisis económica y social que llevó al gobierno de Fernando De la Rúa a restringir la disposición de ahorros en dólares en diciembre de 2001 reaparece cada fin de año en el imaginario argentino. Esta vez, en medio de un contexto realmente delicado en cuanto a cifras de pobreza e inestabilidad monetaria para el país, las alarmas se encendieron luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomara una medida interpretada erróneamente por la opinión pública.

Se trata de la resolución la Comunicación A 7405, a través de la cual la entidad bancaria dispuso que los bancos deberán llevar de 4 a 0% la Posición Global Neta de moneda extranjera. Inmediatamente, un mensaje viral empezó a circular por WhatsApp tergiversando esta información y alertando a los ahorristas sobre un inminente "corralito encubierto" que les obligaría a remitirlas al BCRA.

En medio de la polémica, el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, fue consultado sobre la posibilidad de un episodio similar al de 2001. En declaraciones radiales, el economista aseguró este martes que dicho escenario es improbable porque implicaría romper normas que el Banco Central dispuso luego del corralito.

"Hoy, los dólares de los argentinos están y no hay ningún motivo para un corralito", afirmó.

Y explicó: "El Banco Central tiene desde 2003 regulaciones muy específicas que hacen que los depósitos en dólares que tienen los argentinos en los bancos de nuestro país estén absolutamente respaldados con préstamos a empresas que generan dólares. Y lo que no se presta a esas empresas debe estar encajado en las arcas de los bancos".

En el mismo sentido, el especialista indicó que aún con la instauración del cepo cambiario vigente desde agosto de 2019, política que considera equivocada, los argentinos han podido disponer de sus depósitos en moneda extranjera.

"Los argentinos retiraron U$S 17.000 millones de los bancos y los dólares estaban. Eran U$S 32.500 millones aquel mes y hoy ascienden a U$S 15.500 millones, de manera tal que las normas están y obviamente se tienen que cumplir", analizó.

Martín Redrado fue presidente del BCRA entre 2004 y 2010



Desacreditada la posibilidad de vivir un nuevo corralito, Redrado aportó su visión sobre la escasez de dólares en el mercado cambiario de Argentina. "Lo preocupante no sólo es lo que le queda al Banco Central sino el flujo diario. Nadie te ofrece dólares a $100 y con esta dinámica, sólo hay U$S 3.500 millones netos que ese organismo puede utilizar. Pero ese monto no alcanza siquiera para pagar un mes de importaciones", detalló.

Por esa razón, indicó el economista, "lo que pasa es que cada uno que quiera importar algo lo haga con sus propios dólares y eso genera es un achicamiento de la economía".

En relación a la negociación del Estado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Redrado expresó que Argentina debe presentar un programa que permita bajar la tasa de inflación, el cual debe ser discutido en el Congreso de la Nación.

Finalmente, aseguró que "un país que toma deuda en moneda local tiene mucha más capacidad de maniobra que un país que toma deuda en moneda extranjera, simplemente porque el Banco Central imprime pesos, no imprime dólares".