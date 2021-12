El Gobierno dispuso que los ahorristas que optaron por retirar sus depósitos en dólares deberán pagar el impuesto a los Bienes Personales, que pagan una alícuota que puede llegar hasta el 1,25% anual. La salida de depósitos en dólares se aceleró en las últimas semanas tras los falsos rumores sobre una pesificación, que fue descartada totalmente por las autoridades del Banco Central (BCRA).

El impuesto a los Bienes Personales obliga a tributar según el patrimonio de los contribuyentes al 31 de diciembre, con una alícuota máxima del 1,25% para depósitos locales y para los del exterior llega al 2,25%. El tributo no tiene actualización automática, ni en el mínimo las escalas y este año no fueron modificadas

El analista económico Fernando Marengo habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y fue consultado por la nueva medida dispuesta por el Gobierno. “Es una norma de siempre, los bienes personales se pagan el 31 de diciembre sobre el patrimonio. Históricamente los depósitos en dólares en caja de ahorro estaban exentos de bienes personales. Hacia el 20 de diciembre suben los depósitos en dólares, por la gente que quiere eludir esos pagos de bienes personales. Lo tienen hasta el 2 o 3 de enero y los sacan", explicó el economista.

En ese sentido, agregó que "como al 31 de diciembre esos dólares estaban bancarizados, quedan exceptuados de bienes personales. Ahora están haciéndola inversa, como que nos están recordando que la plata que saques el banco es básicamente plata que va a tener que pagar bienes personales. Pero no es una modificación, siempre fue así. Ahora por detrás de esto claramente el Gobierno ve con preocupación que dada la incertidumbre la gente retira los depósitos en dólares de los bancos.

-¿Al retirar los dólares del banco cuál es el impacto en el precio del dólar?

- Yo retiro dólares y el banco normativamente solo puede prestar esos dólares a la cadena de bienes exportables. Si no lo tiene que inmovilizar en el Banco Central, los tiene que encajar. Ese encaje que el Banco hace con los dólares excedentes de los depósitos en el Banco Central forman parte de las reservas brutas de Banco Central. En la medida que uno saca depósitos de un banco y el banco para devolverme eso los tiene que sacar del encaje del Banco Central, se ve que las reservas van cayendo. Hasta ahí no es tan preocupante.

- Creo que el principal problema que está viendo el Gobierno es que cuando uno ve las reservas brutas no le pertenecen al Banco Central porque hay pasivos en dólares. Si uno va sacando todos los pasivos en dólares del Banco Central llega a las reservas netas. Hoy vemos que las reservas netas son negativas, entonces el Banco Central usa dólares no propios, que son los dólares de los encajes de los depósitos. Mientras estos encajes están estables, no hay problemas y el Banco Central los usa. Ahora, cuando caen los depósitos al Gobierno se le complica usar esos excedentes para operar en el mercado de cambio.

- ¿El Banco Central estaría usando los dólares de los ahorristas?

- El dinero es fungible, por lo que no se sabe exactamente qué dinero se está usando. Ahora, cuando uno se fija cuantos son las reservas brutas, si sacás todos los pasivos de corto plazo que tiene el Banco Central, da que las reservas netas son negativas. O sea que el BCRA está usando dólares que no son propios. Cuando uno se fija qué concepto de liquidez hay en dólares en el Banco Central posiblemente esté usando dólares que provienen de los depósitos de los ahorristas en los bancos.