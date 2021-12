Miguel Ponce: "Es importante que la oposición dé quórum aunque vote en contra”

La Cámara de Diputados convocó al plenario del cuerpo a una sesión especial para el próximo jueves 15 de diciembre a las 12, con el objetivo de debatir el Presupuesto 2022, al que quiere darle media sanción para avanzar con el proyecto y tenerlo aprobado antes de fin de año como planteó el oficialismo.

En ese sentido, el interbloque de Juntos por el Cambio decidió dar quórum para que se comience a tratar este jueves el Proyecto de Ley; sin embargo, adelantó que votará en contra.

Miguel Ponce, especialista en comercio internacional, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y dio su opinión sobre el presupuesto nacional presentado por el Gobierno. “Me parece importante que la oposición dé quorum aunque vote en contra”, aseguró.

En relación con el Día de la Democracia que el Frente de Todos celebró el pasado sábado en la Plaza de Mayo junto a Lula Da Silva, Ponce sostuvo: “Creo que como así el otro día se montó un show vinculado básicamente al mercado político, pero en realidad iba dirigido a la hinchada propia. Por eso no es casualidad que el FMI resuelve marcar la cancha con el comunicado que sacó 2 o 3 horas antes del acto, porque había sido notificado por quienes hablen que este acto iba a ocurrir. Ese acto con Lula presente, también Pepe Mujica, no podía ser de otra manera".

“Lo novedoso es que no figura o no está contemplado ni una línea sobre el pago de 19 mil millones de dólares a pagar en el 2022. Por eso tenemos que suponer que desde el Gobierno dan por cerrado la postergación de pagos hasta el 2026. Este no es tema menor, porque en menos de cien días habría que pagarle al fondo 3 mil millones de dólares por vencimiento de la cuota de capital. Es decir, que si no estuviera el acuerdo o no hubiera refinanciación, entraríamos en default con el FMI", explicó el especialista en diálogo con El Ciudadano.

“Llamo a la responsabilidad a toda la dirigencia argentina para que haya quórum, para que se vaya a la sesión, sino vamos a ir a prorrogar el Presupuesto 2021 y esto tiene situaciones negativas, como es el uso discrecional con los DNU para todo los fondos e ingresos futuros. Me parece importante que la oposición dé quorum aunque vote en contra. También queremos que la propia vicepresidenta se comprometa al acuerdo que se va a plantear, sea cual sea, ante el FMI”, advirtió Ponce.