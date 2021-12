Para Trapé la búsqueda de culpables desde Nación “es inútil”

El cambio de estrategia del Gobierno Nacional de buscar ahora culpables en el exterior de Argentina por la crisis económica que sufre el país latinoamericano no tendría efectos positivos en la búsqueda de una solución según el economista mendocino Alejandro Trapé.

Según el Director del Centro de Investigaciones y Vinculación Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, “el gobierno argentino ha dado un paso fundamental al reconocer que uno de los principales problemas económicos del país es la inflación”.

“Sin embargo, fiel a su costumbre, sólo llegó hasta ahí y en vez de buscar soluciones, se dedicó a buscar culpables, de cuyo grupo se excluyó de entrada negando que la cuantiosa emisión de pesos de los últimos dos años tenga algo que ver”, reflexionó.

El profesor universitario recordó cuando desde Nación “se culpó al agro, a la concentración empresarial, a la carne, al petróleo, al gobierno anterior y a los economistas que exacerban las expectativas, a los tomates y a la TV por cable”.

“Ahora ha ampliado sus miras y el culpable es... el resto del mundo. Ha urdido una nueva teoría, que no es tan nueva, pero este gobierno la ha deformado a su antojo: la de acople”, afirmó en términos técnicos económicos.

Según el enfoque analizado por Trapé, “entonces oficialmente Argentina tiene inflación porque hay inflación en el mundo, producto de la enorme emisión que los países desarrollados utilizaron irresponsablemente para combatir los efectos de la pandemia. Esa inflación mundial entra al país a través del precio de las exportaciones, ya que al subir en el mundo el precio de los productos que exportamos, los exportadores, otros culpables señalados, los quieren cobrar también acá adentro”.

“Proponen entonces combatir este fenómeno con un desacople, o sea desenganchar los precios externos de los internos, o bien a través de más retenciones o de prohibiciones de exportar. Y cierre de la economía, para que el mundo no nos mande su inflación. Nuevamente, al identificar mal la causa, y al culpable, el remedio resultará totalmente inútil”, aseguró.

El también asesor de la Caja de la Salud Mendoza, imaginó “en una de mis clases de Política Económica en la UNCuyo tratando de explicar esto del desacople a mis estudiantes, que como ya están al final de la carrera y entienden bastante de economía, formularían distintas preguntas…”.

“Profe, si el problema es la inflación internacional que entra a la economía nacional, ¿por qué entra a full en Argentina y no entra en los demás países?”, planteó.

Y añadió: “Dígame profe, si la inflación internacional en promedio ha escalado al 4% anual, ¿por qué la nuestra, que sería su reflejo, es de un 50%?”.

Siguiendo en esa línea de pensamiento académico, Trapé, alternó: “Profe, ¿por qué la emisión irresponsable de los países desarrollados ha producido esa inflación y nuestra emisión no produce nuestra inflación? ¿Por qué la nuestra tiene otras causas?”.

También lanzó: “Profe, si el IPC nuestro se compone con algunos pocos exportables y muchos productos no transables, como todos los servicios, ¿por qué ese índice se ve tan afectado por lo que pasa en el mundo?”.

“Una más profe, si nuestra inflación depende tanto de la externa, ¿por qué cuando durante la pandemia hubo deflación en el mundo, nosotros seguimos con inflación del 37% anual?”, completó. Y respondió en forma general: “Realmente los estudiante no te dejan pasar una. La verdad es que no tendría respuesta a esas inquietudes, ojalá no me toque dar esa clase”.