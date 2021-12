Carolina Jacky asegura que al Gobierno nacional le sirve la inflación

El costo de vida que aumenta diariamente en la Argentina producto de la alta inflación que domina a la economía y que representa uno de los principales dolores de cabeza de la población, bajo la gestión de Alberto Fernández podría ser de utilidad para el Gobierno nacional.

Así lo consideró la abogada mendocina, especialista en asuntos vinculados a la violencia de género, Carolina Jacky, quien reflexionó que la inflación le ofrece al Gobierno el pretexto perfecto para seguir emitiendo pesos argentinos. También criticó al Ejecutivo nacional por sus acciones de promoción de los derechos humanos mientras la pobreza crece en Argentina.

“Mientras la clase política en la Argentina nos dice y promete resolver el tema de la inflación, por otro lado, levanta las banderas de los derechos humanos. Hablar de derechos humanos mientras empobrecemos al pueblo es otro biri biri que tiene en su discurso el Gobierno Nacional”, lanzó Jacky. Y reforzó el concepto: “Hablar de perspectiva y violencia de género sin resolver el flagelo de la inflación, es más biri biri”.

La letrada se sinceró: “Yo se que con con esta expresión no se puede quedar bien con nadie, y sí recibir muchas críticas, pero hay momentos en que importa decir lo que se siente. Por más cruda que sea la realidad sobre lo que estamos viviendo y lo que está sufriendo gran parte de la población argentina. Es imposible atender a las víctimas cuando, amén de la circunstancia particular de su caso, se suma la grave situación económica”.

Recordó cuando, en tono de candidatos, “todos prometieron y siguen prometiendo terminar con la inflación y también evitar cualquier ajuste, cuando el ajuste lo hacen justamente con la inflación. Por eso es que afirmo que la inflación le sirve al Gobierno para muchas cosas, entre ellas, para emitir más billetes sin lograr alguna solución estructural. Estamos muy mal”.

“Con la inflación se licúan los salarios estatales, como las jubilaciones y pensiones. Los sueldos y los beneficios previsionales se deterioran día a día y sus aumentos siempre llegan tarde. Y no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo perdido”, amplió.

Jacky sugirió: “Olvidemos de que solucionen la inflación. A nuestros gobernantes, los que tienen la máquina de imprimir billetes, les conviene la inflación. Si escucharon sobre el impuesto inflacionario, esto es lo que significa. Para cubrir la impericia en gobernar, nos presentan al FMI como el malo de la película”.

“¿Alguien te dijo que seguimos gastando igual o más que antes? Si no le pagamos al FMI, te preguntaste ¿con qué vamos a pagar la deuda que seguimos generando?", preguntó.

"La solución no es seguir pidiendo prestado, y tampoco culpar al FMI, ya nadie le prestará a la Argentina”, sentenció.

La mujer argumentó que “cuando no se hace un buen diagnóstico, seguro que el tratamiento será un desastre. Lo importante es que no te engañen, que puedas hacer tu propio diagnóstico, y para eso tenés que usar la lógica y el sentido común”.

También manifestó que ,“lo importante es que no te dejes engañar, que con más impuestos no se sale, con más emisión monetaria no salimos del problema, que con precios cuidados o máximos tampoco. ¿Sabes para qué sirven los precios cuidados o máximos? Estos sirven para que el INDEC tome esos precios para así mentirnos con el índice, y vendernos que la inflación está bajando”.