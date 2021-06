Nueva propuesta para reactivar las industrias pymes

Con más de $17.000 millones de inversiones, que implican 2.623 proyectos, según informes oficiales de la provincia, la actual administración tomó la decisión de profundizar el programa Mendoza Activa 2.

Como lo hizo con el primer programa de ‘Mendoza Activa’, el Gobierno provincial transitó el camino de consultas y exposiciones ante empresarios, municipios y particulares interesados en esta propuesta que, finalmente fue presentada ante el Poder Legislativo para transformarla en ley.

Para los observadores de la economía de Mendoza, este programa que implementó el Gobierno de Rodolfo Suarez es una de una clara respuesta a las pymes locales y esas importantes fuentes de trabajo que ellas contienen. De allí, la importancia del debate que se dio en la presentación que realizó el principal impulsor del programa, el ministro de Economía, Enrique Vaquié.

La iniciativa llega en el momento más duro de la crisis sanitaria profundizada por la segunda ola de la pandemia del COVID-19. Donde el Gobierno de Mendoza hace equilibrios para mantener la estabilidad entre la preservación de la salud de la gente y el eje principal de la vida de la provincia, su economía. Una cuestión para nada fácil, si se tiene en cuenta el número de contagios diarios con lamentable número de personas fallecidas.

Profundizar el programa es para el Gobierno de vital importancia, ya que con el mismo, se logró tender un puente de soluciones a las pymes y en sí, a toda la cadena productiva que recibió el duro golpe de la cuarentena en el 2020, algo que dio contundentes resultados con la oxigenación de la inversión y el mantenimiento del recurso humano.

El Estado mendocino colocará $13.000 millones en el Mendoza Activa 2

Al concluir su exposición ante los legisladores y autoridades legislativa, entre ellas el vicegobernador Mario Abed, el ministro de Economía Enrique Vaquié, dialogó con medios de prensa, entre los que se encontraban CNN Radio Mendoza y El Ciudadano.

El funcionario habló en primera instancia del ‘Mendoza Activa 2’ y dijo: “Tanto este programa como ‘Enlace’ tienen todo el aprendizaje de la primera etapa y mejoras sustanciales en ambos”.

Al referirse a las mejoras que destaca, detalló: “Los cambios que incorporamos, por ejemplo, en lugar del 40% de subsidio de la provincia, algunos proyectos tendrán el 45%, o sea 5% más para quienes incorporen empleados, o aumenten las exportaciones, o tengan una innovación que sea aprobada por nuestra agencia, porque es significativo”.

“Para el programa ‘Enlace’, implementamos la modalidad ‘enlazados’, donde aquellas pymes que contraten un empleado en blanco, la provincia le va a pagar hasta siete meses el equivalente de un Salario Mínimo Vital y Móvil. Será para las empresas que contraten a una persona en blanco”, destacó Vaquié.

Sostener el empleo y recuperar las grandes pérdidas de fuentes de trabajo

Nadie desconoce que el recurso humano es el mayor perjudicado con la crisis que tiene la economía, sobre todo a nivel local, por eso se le preguntó al ministro Vaquié si con los programas ‘Mendoza Activa 1 y 2’, la Provincia da respuestas a lo que respondió: “Nosotros con el ‘Mendoza Activa 1’, complementamos las medidas nacionales, o sea, lo que el Gobierno nacional no hace lo absorbe Mendoza. Lo otro, es que Mendoza es la provincia que tiene la economía más abierta tanto en la etapa uno como en la dos que ha permitido que el producto bruto de la provincia caiga menos que el promedio del país”.

Para el funcionario, lo implementado: “Permitió que las pymes mendocinas hayan subsistido mejor que lo que está pasando en promedio del país, también que los problemas de empleo no hayan sido tan fuertes como en otros lados. Debo reconocer que nos falta algo muy importante, no podemos detener la caída en el salario real que estamos sufriendo todos y, por ende, los incrementos de la pobreza, que eso es algo que no tenemos cómo pararlo hasta ahora, porque, además, no dependen de nosotros”.

Mendoza, también en la recuperación de las industrias culturales

En la exposición ante la Legislatura, también participó la ministra de Turismo, Mariana Juri, ya que los programas ‘Mendoza Activa 2’ y ‘Enlace’, contienen al sector turístico, gastronómico y cultural.

Al respecto, Juri expresó: “El turismo y la cultura han sido los sectores más golpeados a nivel mundial. Al respecto, como para que tengamos noción de lo que hablamos, la Organización Mundial del Turismo estima que ya se han perdido aproximadamente 150 millones de empleos en el mundo. Observando esto, es bueno decir que Mendoza aplicó una política de apertura que contribuye a poder sostener ampliamente estos sectores. Destacando el sostenimiento del turismo interno, donde fuimos primeros en el país y eso hace que sin duda la crisis se sienta menos”.

“Resalto también el inmenso trabajo del sector privado que colabora mucho, como así, aquellos sectores de la cultura pero que se sienta con mucho trabajo por parte del sector privado y la verdad es que colabora mucho en esto y también sin duda a los sectores de la cultura, que afortunadamente en Mendoza hemos venido trabajando a diferencia de la nación en la apertura de sus museos, teatros y espacios”, señaló la funcionaria.

Cuando se requirió precisiones, Juri resaltó: “En este proyecto de ley, que estudiarán los legisladores, hay importante financiamiento para el sector turístico y el gastronómico. Este último, para que pueda adquirir insumos de consumo diario, algo que colaborará mucho con un sector muy golpeado y con mucho recurso humano. También incorporamos plenamente al sector de la cultura apoyándolo en lo que viene, con las producciones audiovisuales, en las adquisiciones de obras y mejoras en algunos de los espacios culturales”.