No pagues de más: cómo aprovechar los planes de portabilidad

En Argentina muchos usuarios buscan cambiar de empresa de telefonía y obtener la mejor opción de portabilidad para seguir usando el mismo número de celular, ya que la gran mayoría quiere evitar el engorroso trámite de comunicar un número nuevo, entre otras cosas.

Ya sea Movistar, Claro, Personal o Tuenti, todas las empresas tienen a los planes de portabilidad como lo más buscado y vendido. De hecho, ¿hay alguien que no haya recibido una llamada de alguna de estas compañías? También es cierto que muchos prefieren no atenderlas. Desde El Ciudadano te contamos cómo aprovechar la portabilidad y tener un plan justo.

¿Qué es la portabilidad numérica?

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) explica que la portabilidad numérica permite a los usuarios cambiar de empresa de telefonía en cualquier momento, cuando sea conveniente, conservando el número telefónico. Además afirma que es un derecho para todos, el cual les permite finalizar el contrato con su compañía actual.

¿Quiénes pueden acceder y solicitar la portabilidad?

Todos los usuarios titulares de servicios móviles pueden acceder y solicitar el servicio. Generalmente en el caso de personas jurídicas (empresas u organismos), la persona que realice el trámite deberá tener una fotocopia del poder que la habilita a hacerlo.

¿Puedo solicitar la portabilidad con abono mensual o prepago?

De acuerdo con Enacom, se puede acceder independientemente del plan o forma de contratación que tenga la persona, ya sea con abono mensual (pagando por llamadas, mensajes, Internet, etc.) o con servicio prepago, es decir, cuando no se abona mensualmente y sólo se carga crédito de forma particular.

Cómo hacer el trámite

El trámite de traspaso de una empresa a otra, con portabilidad numérica, se inicia con la compañía a la cual la persona busca cambiarse. Si bien hace algunos años se trataba de un trámite únicamente presencial, el servicio fue evolucionando, por lo que se puede llamar a las empresas o incluso hacerlo de forma online.

Cada una de las compañías de telefonía móvil tiene sus propios planes, con descuentos y algunas opciones diversas para atraer más clientes. A su vez, todas ellas ofrecen diferentes formas de hacer el trámite.

Tiempo de demora del traspaso de una compañía a otra

De acuerdo a lo establecido por Enacom, el trámite no debe demorar más de un día hábil, ya que se trata de un servicio que los usuarios necesitan de manera rápida. De todas maneras, si se justifica una demora por complejidad, por zona geográfica, entre otros inconvenientes, el plazo se puede extender hasta 10 días hábiles, es decir sin contar fines de semana o feriados.

En cuanto a la posibilidad de interrupción del servicio durante el proceso de traspaso, causa de la portabilidad, la norma define que no puede durar más de 3 horas.

Los planes de portabilidad disponibles

Actualmente, las empresas argentinas de telefonía tienen varias promociones disponibles. Si estás pensando en cambiar de compañía, te dejamos un resumen para que elegir la más conveniente.

Movistar

Según lo informado a través de su página oficial, ofrece cuatro planes en su estado de portabilidad movistar:

1,5 gigas: $812 mensuales

3 gigas: $945 mensuales

5 gigas: $1.295 mensuales

8 gigas: $1.890 mensuales

El trámite se puede realizar de forma online a través de la página, donde se solicitará el número de teléfono, el plan y la empresa actuales, y por teléfono. En ese caso, se deberá completar el número para recibir la llamada desde Movistar y así continuar con el proceso. Las dos opciones se encuentran en la página web de Movistar.

Claro

De acuerdo a la página web de Claro, hay seis planes disponibles con 30% de descuento por 12 meses:

1 gigas: $735 por mes y roaming de datos incluido en Chile y Uruguay.

3 gigas: $917 mensuales con roaming incluido en países limítrofes.

5 gigas: $1.302 por mes con roaming incluido en América.

8 gigas: $1.911 por mes con roaming incluido en América.

15 gigas: $2.415 con roaming de datos incluido en América.

25 gigas: $2.940 mensuales con roaming de datos incluido en América y Europa.

Además existe un plan específico para el caso de celulares prepago, con 2 gigas y uno extra para redes sociales, Whatsapp gratis, entre otros servicios al pasar a la empresa por primera vez.

El trámite se puede iniciar por teléfono y por Internet. Para la primera opción, sólo se debe seleccionar y completar un formulario con nombre y apellido y el número de teléfono para recibir la llamada de un representante. En el caso online, primero se solicitará el número de teléfono y se podrá continuar el trámite. Ambas opciones están disponibles en la página web.

Pe rsonal

Por su parte, Personal cuenta con tres planes disponibles:

3 gigas: $945 por mes

5 gigas: $1.295 por mes

8 gigas: $1.890 por mes

Para iniciar el proceso, se puede seleccionar la opción "quiero este plan" a través de la página web y completar un formulario con nombre, correo electrónico y número de celular.

Tuenti

Se trata de la empresa de telefonía más nueva y apareció con diversas promociones que provocaron el éxodo de muchos usuarios. Actualmente cuenta con una promoción llamada "Amor sin contratos" que está vigente hasta el 16 de febrero. La misma tiene un "combo de bienvenida" con 10 gigas (GB) sin costo.

Vale recordar que, a diferencia de las otras compañías, Tuenti es una empresa de telefonía móvil digital y ofrece el plan de portabilidad a un costo de $300 por mes. En tanto, para un número nuevo, el plan es más económico ($250) pero cuenta con 3 GB.

El trámite de cambio con portabilidad numérica es exclusivamente online a través de la página web y la persona interesada deberá completar un formulario con datos personales y de contacto, de línea, fotos del DNI y firma. Una vez realizado, podrá hacer el seguimiento del trámite a través de la página.