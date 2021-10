Minería de criptomonedas desde casa: alternativas, precios y curiosidades

Los entusiastas del mundo de las criptomonedas que compran y venden estas divisas digitales, como también aquellos que buscan aprender y formar parte de esta forma de comercio, se muestran cada vez más interesados en la minería de criptos.

En esta nota de El Ciudadano te vamos a contar todos los detalles que tenés que tener en cuenta a la hora de pensar en la criptominería. Repasaremos su fundamento, tipos de minería, funciones, beneficios y alternativas de bajo costo para poder adquirir los equipos disponibles en el mercado.

¿Por qué es atractivo minar criptomonedas?

Es atractivo minar criptomonedas porque puede dar rentabilidades que exceden la mera operación de compra y venta de un token, para aquellos que comercian con el valor de los mismos y solo a la espera de que el precio suba para venderlo más alto de lo que lo compraron.

Los entusiastas de la blockchain, ven gran potencial en la minería de criptomonedas por dos motivos: para buscar un refugio económico fuera del peso argentino y sabiendas de la existencia del cepo cambiario que complica la adquisición de dólares, pero también por el bajo costo energético que tiene Argentina, ya que la electricidad tiene un bajísimo precio en la esfera internacional. Todo esto proporciona un panorama favorable para pensar en convertirse en un minero de criptomonedas.

Foto Gentileza: JA Miners

¿Cómo funciona la minería?

Las criptomonedas son ecosistemas descentralizados, por eso necesitamos un sistema que nos permita comprobar todas las operaciones realizadas, lo que resulta de vital importancia para evitar que alguien pueda por ejemplo, usar la misma cantidad de monedas dos veces o pueda incluir criptomonedas falsas en el mercado.

La minería básicamente tiene como misión rectificar que nadie cometa dichas maniobras y de esta forma los mineros reciban las transacciones de las personas que quieren operar en la blockchain, por ejemplo la de Bitcoin e incluyen las últimas transacciones en el llamado ‘bloque’.

El conjunto de bloques en una blockchain es comparable con el conjunto de páginas de un libro mayor de contabilidad.

¿Cómo funciona un pool de minería?

Cuanta mayor capacidad de computación se tenga, más fácil se vuelve resolver un bloque y por lo tanto obtener una recompensa en criptomonedas.

A mayor resolución de algoritmos, más recompensa para el minero.

La idea de los pools de minería es agrupar varios mineros para realizar un trabajo conjunto y así tener mayores chances de minar bloques y obtener una remuneración justa entre todos los mineros que aportan trabajo.

Lógicamente, ser minero de criptomonedas no es una tarea 'ad honorem', sino que quienes la llevan a cabo obtienen un saldo redituable, una 'comisión' por prestar funciones en la red y ese monto que se percibe no es en dinero fiat, sino criptomonedas que luego pueden ser vendidas para obtener, por ejemplo, pesos argentinos.

Además, la ganancia en cuestión es relativa a la cantidad de operaciones que desempeñan los procesadores y tarjetas que un usuario pone a funcionar. Es decir, que depende del tamaño y calidad del rig de minería en cuestión que tenga la persona o empresa minera.

Foto Gentileza: JA Miners

¿Qué es un rig de minería?

Un rig es un sistema que está basado principalmente en tarjetas gráficas que trabajan para poder para obtener el hash de un bloque y quedarse así una recompensa.

Los rig de minería tienen los mismos componentes que un ordenador convencional. Sin embargo, estos constan de una mayor cantidad de tarjetas gráficas que a su vez también varían en su calidad y potencia.

¿Qué es el hash y por qué es tan importante para la minería de criptomonedas?

El hashrate es el poder computacional total combinado que se utiliza para poder minar y procesar transacciones en la blockchain.

Los mineros que son, en definitiva, los miles de ordenadores alrededor del mundo que validan los bloques y conforman el gran libro de contabilidad que supone la blockchain en cuestión, por ejemplo la de Bitcoin (BTC).

La minería de criptomonedas se asimila a la minería de oro, con la salvedad de que las máquinas pesadas de esa industria, son reemplazados en ese este caso por potentes ordenadores; equipos informáticos complejos que realizan cálculos computacionales (resuelven problemas matemáticos) y obtienen una compensación por tener adquirido equipos (por su obtención, configuración y puesta en funcionamiento) pero también por la gran cantidad de energía eléctrica que utilizan para operar.

¿Qué recompensas obtienen los mineros?

Los mineros suelen obtener dos recompensas (incentivos):

Nuevas criptomonedas que se ponen en circulación, por ejemplo nuevos BTC

Una comisión por la transacción

Los mineros reciben un nuevo problema matemático cada vez que se genera un bloque en la blockchain y el minero que más rápido lo resuelva, se lleva las nuevas monedas que se ponen en circulación en el siguiente bloque.

El problema matemático se basa en cálculos aleatorios que tienen como objetivo, encontrar un número que cumpla con unas condiciones especiales y así se obtiene la validación del bloque.

El minero que resuelva el problema recibirá su recompensa, siempre y cuando, los demás miembros de la red confirmen que la respuesta es correcta.

Mano a mano con un minero de criptomonedas

Juan Aude, es un joven especialista en la minería de criptomonedas y que se desempeña en una de las compañías más famosas para esta misión en el país, ‘JA Miners’.

Juan Aude junto a otro de los referentes de JA Miners

En diálogo con El Ciudadano, Aude respondió a diversas dudas que hacen a esta actividad:

- ¿Cuántas criptomonedas se pueden minar?-

“Un montón, muchísimas, no tengo la cuenta pero sí hay que aclarar es que hay algunas que no se pueden minar como Cardano (ADA) o USDT, que no tienen ese tipo de algoritmo. Entonces hay algunas que son minables y otras que no lo son”.

“Se puede minar Ethereum (ETH), Ethereum Classic, Bitcoin (BTC), Ravencoin, Monero, Ergo y bastantes más”, detalló Aude.

- ¿Qué recompensa da minar BTC?

“El BTC se puede minar desde casa lo que pasa es que lleva unos equipos especiales que se llaman ASIC y hacen muchísimo ruido, son del tamaño de una caja de zapatos, levantan muchísima temperatura, entonces desde tu casa minar Bitcoin es complejo, casi imposible”.

- ¿Qué recompensa tiene un equipo estándar?

“Un equipo estándar te está dando más o menos US$ 200 al mes en Bitcoin, descontando el gasto de la luz”.

- ¿Qué lleva un rig de minería?

“Para empezar hay que destacar que un rig es un equipo opuesto al ASIC, si bien los dos se usan para minar. El rig no genera tanta temperatura, no hace ruido y podés tener uno en tu casa. Un rig está compuesto por diversos componentes, una estructura, un mother, risers, fuentes, placas de videos. Un equipo así por ejemplo se configura normalmente para minar Ergo, Ethereum, Ravencoin o Ethereum Classic, para eso se utilizan los rigs normalmente”.

“Hoy en día literalmente, puede minar cualquiera”.

“El bastión del rig son las placas de video y depende la placa que utilices, esta puede ser una modelo 20/60, 30/80, etc, esto va a determinar la potencia del rig de minería”, precisó el especialista.

- ¿Observaciones de acuerdo a la experiencia en este negocio?

“Nosotros estamos minando aproximadamente 5 años, empezamos cuando esto era un poco más complejo y los programas no eran tan “amigables” con el usuario, había que hacer mucha investigación para poder poner los equipos en funcionamiento y como todo, esto se fue mejorando, optimizando, entonces hoy en día es más sencillo minar”.

“Hoy en día literalmente, puede minar cualquiera. Al menos el que pueda comprar los componentes o un rig, puede minar sin inconvenientes y obtener una rentabilidad mensual en alguna cripto que esa persona elija y que sea minable”, contó.

“El rig más chico y más barato está en orden de los US$ 4.000”, resumió el trabajador de la minería de criptomonedas.

Equipos de minería económicos que pueden conseguirse en Argentina:

El rig de minería más barato que ofrece JA Miners, al día de hoy cuesta alrededor de US$ 4.000.

En la página tiendamia.com ofrecen un equipo ASIC que permite minar Bitcoin, a $154.960.

El modelo y características: Antminer S9 ~13TH/s @0.1 W/GH 16nm ASIC Bitcoin Miner with APW3+-12-1600 PSU.

El producto no tiene devolución y su precio tiene ya incluido el Impuesto PAIS y la percepción AFIP.

‘Ebit E9 Plus 9THs Asic bitcoin miner’ otro de los productos para poder ejecutar minería de BTC y que tiendamia.com ofrece a $72.660, ya incluido el Impuesto PAIS y la percepción AFIP.

Otro modelo y sus características: ‘Antminer S9’ SE 16TH BTC Bitcoin Miner SHA256 BTC Miner Machine Include 208-240V 1800W PSU.

Este equipo puede conseguirse por $127.470 en dicha página y su valor ya incluye todos los impuestos que rigen para la compra de bienes en dólares.

Cabe destacar que el sitio whattomine.com, proporciona una lista con un ranking de rentabilidad que dan distintos equipos mineros ASIC.

La lista incluye datos como la tasa hash de los mismos, la fecha de lanzamiento, la energía que utilizan para funcionar y un cálculo de las recompensas que proporcionan.