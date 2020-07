Medida del Banco Central facilitará las transacciones de pymes y monotributistas

Las insistentes observaciones y peticiones desde esta provincia hacia las autoridades nacionales comenzaron a hacer efecto. Es que el panorama, muy duro por cierto, en el que la crisis económica producto de la pandemia por el COVID-19 puso a todos los sectores productivos, industriales y comerciales, sobre todo pymes y minoristas, requería ser atendido con la premura que el momento dicta.

No era, ni es novedad que los pequeños segmentos económicos y productivos no pueden hacer pie y estabilizarse con el pago de impuestos, a su recurso humano y a proveedores. Muchos de ellos no tuvieron otro camino que cerrar, con el grave perjuicio que eso acarrea a la economía y al acrecentamiento de que más gente pierda su sustento laboral.

Ante esto aparece una buena señal de la máxima autoridad monetaria del país, colocando al alcance una herramienta, que hasta ahora solo estaba a disposición de mayoristas y grandes empresas. Ahora, con el programa ‘Transacciones 3.0’ que lanzó el Banco Central de la República Argentina, permite establecer un nuevo sistema gratuito para pymes y minoristas que facturen menos de $400.000.

La tecnología digital se afirma en la propuesta a comerciantes e industriales con una billetera virtual que les permite recibir pagos por QR o directamente desde la app a costo cero, favoreciendo las transacciones o el cobro de ventas que ellos hagan, sin pago de comisión alguna. Una carga menos que llega oportunamente al minorista con el valor agregado de la tecnología.

El sistema de billetera virtual se está imponiendo paulatinamente en toda movilidad económica y financiera, tanto pública como privada. Las dificultades que colocó al país la pandemia del coronavirus motivaron su implementación en instituciones como la ANSES y sectores minoristas de la economía. Algo que acrecentaría la cantidad de cuentas virtuales que, hasta antes de la pandemia, contaba el país con 6,5 millones de ellas.

Un sistema que trajo la pandemia para instalarse definitivamente

El Ciudadano tomó contacto con un alto ejecutivo de una de las importantes empresas fintech (finanzas y tecnología) que cuenta con billetera virtual en el país. Se trata del gerente de Relaciones Institucionales de BKR, Francisco Chávez, quien al destacar la operatoria del BCRA, dijo: “Las transacciones 3.0 es un interesante instrumento de pago para transferencias de alta eficiencia presentado por el Banco Central. Lo destacable de esta herramienta es que alcanzaría a todo tipo de pago minorista que hoy realizamos con normalidad”.

Si bien aclaró que no es un punto para solucionar las actuales dificultades de la economía del país, ponderó el paso para incorporar a los pequeños comerciantes y minoristas, sosteniendo, “un aspecto que es vital que se conozca es abaratar los costos de pagos, punto que en definitiva tiene un colateral positivo en el costo que paga un comercio por recibir pagos. Pero también es muy posible que el hecho de fomentar la usabilidad y la facilidad de pagar y recibir cobros va a ser que el consumo se llama sea mayor y más posible, entonces en definitiva lo que va a agilizar todo tipo de pagos eso es lo que busca esta propuesta”.

Al preguntarle si será una modalidad transitoria o definitiva, respondió: “Sin duda es una modalidad definitiva, no es transitoria, porque busca transformar intensamente los pagos digitales en los próximos tres años. Si bien no puedo definirlo ahora, en cantidad de transacciones, sí destaco que sin duda lo que busca es potenciar y facilitar que sea un sistema con reglas claras, donde se potencien las posibilidades de inversiones, para que haya mayor cantidad de medios de pagos seguros y económicos”.