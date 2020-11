Massa recibió a la misión del FMI y prometió "buscar consensos"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo este viernes una reunión con los enviados del FMI, a quienes les garantizó que buscará "los consensos para asegurar" el nuevo acuerdo entre el país y el organismo, y reiteró la necesidad de crecer para afrontar la deuda asumida por la gestión anterior.

El encuentro duró poco más de dos horas y se llevó a cabo en el Salón de Honor de la presidencia de la Cámara baja, a donde asistieron la directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozack; el jefe de la misión para Argentina, Luis Cubeddu, y el representante del organismo en el país, Trevor Alleyne.

Massa estuvo acompañado por el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, en una reunión que fue calificada como "productiva y positiva" por asistentes al encuentro y que tuvo como eje el "diálogo político" de cara al nuevo acuerdo que busca el Gobierno con el organismo.

Durante la charla el presidente de la Cámara de Diputados le aseguró a la delegación del FMI que en el Congreso se buscarán "los consensos para asegurar los acuerdos que la Argentina asuma" pero también reiteró que el país necesita crecer económicamente para afrontar el préstamos de casi 44 mil millones de dólares.

En ese sentido, fuentes cercanas al diputado nacional señalaron que Massa les dijo que "no le pueden pedir al que quiere pagar lo que no le exigieron al que pidió la plata", en referencia a la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

El Gobierno quiere renegociar la deuda contraída con el FMI a través de un programa de facilidades extendidas para postergar por cuatro años los vencimientos de capital y ofrecer un camino de reducción progresiva del déficit fiscal, previsto en 4,5% del PBI en el Presupuesto 2021.

Los enviados del FMI ya mantuvieron audiencias días atrás con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Chodos en la sede del Palacio de Hacienda y se prevé que la comitiva mantenga encuentros también con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, hasta el 23 de noviembre.uerdo con el mayor respaldo posible”.