Más de 45 mil mendocinos están desempleados o buscan trabajo

Según los datos publicados por el INDEC, en el Gran Mendoza la tasa de desocupación durante el segundo trimestre del 2021 fue de 8,5%, mientras que la tasa de actividad se ubicó en 51,6%.

En esta nota, podremos analizar el reciente trabajo realizado por el Observatorio Económico Regional Urbano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo (OERU).

Pablo Salvador, director del Observatorio Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, habló en FM 91.7 sobre ese relevamiento e indicó: “Cuando uno dice que la tasa de desempleo bajó o que es baja, es importante, pero sigue habiendo gente sin trabajo", sostuvo.

Y amplió: "En los datos de Mendoza, en el segundo trimestre del 2021 según publicó el INDEC la tasa es del 8,5% lo que equivale a 45.003 mil mendocinos que están buscando trabajo y no lo pueden encontrar", se lamentó.

Pero si se compara con el mismo periodos de años anteriores "la tasa de desempleo bajó" si se tiene en cuenta que la comparación se hace con respecto al segundo trimestre del 2020 que "fue el peor momento que vivió Argentina por la cuarentena", aclaró Salvador.

Al consultarle si influye que Mendoza haya reactivado su economía tiempo antes en los datos 'alentadores' Salvador explicó que "abril fue confinamiento total a nivel provincial como nacional, pero a partir de mayo comenzaron a flexibilizar algunas actividades. Esto contribuyó a que no se destruyeran tantos puestos de trabajo o que se recuperara más rápidamente".

“A nivel nacional cuando miras el segundo trimestre del 2021 contra el segundo trimestre del 2019 el desempleo cayó también, pero cuando observas el interior del dato ves que se destruyeron puestos de trabajo", reflexionó.

Sobre la diferencia de los datos a nivel nacional con Mendoza concluye que "muchas personas abandonaron el mercado laboral, bajaron los brazos porque se cansaron de buscar trabajo y no encontrar", en consecuencia "para las estadísticas esa persona no está desempleada, lo que no significa que no sea un problema social".

Bajó la carga horaria

Al consultarle sobre las personas que conservaron su trabajo, pero a su vez les disminuyó la carga horaria por lo que eso influye en el salario y necesita obtener otro trabajo, Salvador manifestó que "se llama subempleo o subocupación, son personas que trabajan menos de 35 horas semanales".

Por lo que "debemos diferenciar dos personas, una que trabaja menos de 35 horas, pero está conforme porque estudia o tiene otra actividad y la persona que trabaja menos de 35 horas, pero demanda más horas".

"En Mendoza no se hace la distinción entre una y otra, ya que en la provincia tenemos 89 mil personas subocupadas, y hay casi 90 mil personas en el mercado laboral mendocino que trabajan hasta 35 horas".

Salvador rescató que "se creó empleo en Mendoza, tanto comparado con el 2020 que es un año muy malo como con respecto al 2019", pero se lamentó porque "todavía tenemos 10 mil desocupados más respecto del 2019", cerró.

