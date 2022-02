Los precios de las verduras volaron muy por arriba de la inflación

La inflación general de enero a nivel nacional, según el informe del INDEC conocido el martes, fue de 3,9%, mientras que en Mendoza alcanzó el 4,2%. La suba en la categoría de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue mayor, alcanzando el índice de 4,9%, aunque a nivel provincial fue menor, con el 4,1%.

Uno de los datos más llamativos es que ocho de los diez alimentos que más subieron corresponden al rubro de la verdulería, donde las palmas se las llevó el precio del tomate, que registró aumentos del 82%, y luego la lechuga con un 51%, es decir, que a la hora del asado ya no solo es privativo el precio de la carne, sino que también se torna difícil acompañarlo con una ensalada mixta. El ránking se completa con los siguientes incrementos promedio: limón (30%), naranja (15%), papa (14%), pan de mesa y cebolla (11%), filete de merluza fresco y manzana deliciosa (9%) y batata (8%).

Para entender las razones detrás de estos números, dialogamos con Omar Carrasco, presidente de la Unión Frutihortícola Argentina, quien explicó: “Este año ha sido especial, porque bien lo comentaba recién, los incendios, las sequías, la falta de agua, eso ha pegado y ha impactado fuertemente en varios productos”.

El clima ha sido impiadoso, y el dirigente explicó que “se ha quemado la lechuga, se ha quemado lo que es plantación de papa en gran parte, las plantas se han marchitado. Necesitan agua, y eso hace que la producción baje notablemente, y bueno, como los mercados siempre se manejan por la oferta y la demanda, esto lleva que algunos precios en enero subieron”.

De todos modos, no dudó en calificar este fenómeno como pasajero, indicando que “ya en febrero el tomate empezó a bajar un poco, la lechuga se mantiene más alta de lo que había subido en enero, y algunos productos como el caso de la papa, la zanahoria, la naranja no han subido marcadamente”.

En algunos casos, aparecen otros elementos distorsivos de los precios, por ejemplo, el ingreso de Brasil en los mercados de la Argentina a comprar zanahorias, un producto que venía de un período muy malo para los productores.

Con respecto a la situación general de estos productores, Carrasco destacó: “La vienen peleando desde hace muchos años, donde se planta con un precio dólar billete, y se vende a un peso devaluado. Realmente lo que pasa el productor y lo que pasa el consumidor, porque la realidad es que acá las dos puntas son las que pagan las consecuencias, marcan que hay que buscar un equilibrio para que pueda el productor seguir trabajando normalmente”, y advirtió que hay muchos que lo están pensando antes de volver a sembrar.

El socio oculto

Consultado acerca de cuál es el principal elemento distorsivo en el mercado de la horticultura, el presidente de la Unión indicó: “Hay un hay un socio oculto, que es el Estado. En la chacra tenés un precio, a eso le tenés que sumar la cosecha, el embalado, el flete, llevarlo a un mercado donde tiene sus costos también para tener un puesto en condiciones, y después de ahí este vendérselo al verdulero, al negocio de barrio, o los híper”, y reafirmó que “la cadena no es maliciosa por ahí como la pintan, sino que hay un a un oscuro bosque en el medio, está metida la mano del Estado”, completó, en referencia a las altas cargas tributarias que afrontan en cada eslabón.

Otra de las dificultades radica en conseguir mano de obra para levantar la producción. Carrasco indicó, al respecto: “Tenemos gente que están cobrando planes, que tienen miedo de perderlos. Se le explica qué puede haber un retraso pero no pérdida, entonces por ahí nos encontramos con gente que se complica para poder contratarlos. La mano de obra es difícil, es cara, y no es cara en sí por lo que cobra, si no para el que produce, y como los números no dan cuesta bastante pagar”.