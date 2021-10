Empresarios mendocinos de la UCIM denunciaron al Gobierno Nacional

La preocupación de los referentes del sector privado de Mendoza fue puesta de manifiesto ante la denunciada carencia de acciones concretas del Gobierno de Argentina al haber considerado que no solamente no defiende el Estado de derecho sino que se evidencia con acciones de corte dictatoriales y no contribuyen a la mejora de la economía.

El Estado de derecho, pensado como un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente; como una condición política que no hace referencia a ninguna ley en concreto.

Esto fue considerado desde la Unión Comercial el Industrial de Mendoza, UCIM, que a través de su presidente Daniel Ariosto, levantó la mano con el fin de visibilizar lo que reflexionaron como un total atropello sin corrección oficial de iniciativas vandálicas recientes y que perjudican cualquier empresa en un esperado marco de libertad de mercado.

En ese sentido pusieron de relevancia, desde la institución empresaria, comercial y de servicios, lo que calificaron como un claro fracaso de las políticas nacionales que buscaron anunciar medidas de apoyo y reactivación económica que, según dijeron, son erradas. Con claro ánimo de desaliento ante la posibilidad de que los jóvenes busquen un mejor futuro fuera del territorio nacional argentino.

“UCIM es una caja de resonancia de lo que recibe de sus asociados, de las cámaras específicas y de las territoriales de Mendoza. Mancillar la memoria de los muertos por la enfermedad COVID, de parte de personas sin escrúpulos, es inaceptable, no tiene justificación. Sobre todo porque actuaron, como vimos, con total impunidad sin que la misma policía desarticulara los hechos vandálicos que vivimos”, se quejó Ariosto.

El titular de UCIM reflexionó que “esto nos ha puesto a toda la sociedad muy mal. UCIM brega por la paz, el diálogo y la comprensión. Pero que nos enfrentamos a un Gobierno Nacional que solo piensa en la división y en la pelea, en mancillar a los muertos, es algo que no podemos seguir permitiendo”.

El referente del sector turismo mendocino confirmó que “nosotros coincidimos con los infectólogos y con los profesionales médicos que le atribuyen una gran responsabilidad, al Gobierno Nacional, por los más de 110 mil muertos que llevamos contabilizados producto de la pandemia. Con una estrategia mal planeada y mal aplicada”.

“Hubo un año de inactividad y de encierro para todo el pueblo argentino, Y una demora muy dilatada para poder conseguir las vacunas hasta que se consiguieron los acuerdos, sobre todo, con los rusos y con los chinos. Y entonces nos acordamos de nuestro presidente de la Nación cuando dijo que prefería tener un 10% más de pobres y no cargar con 10 mil muertos cuando en realidad la cifra real fue muy superior”, comparó.

Ariosto no dudó en calificar que “la política que está llevando este gobierno es a favor de la gente que nadie la detiene, sobre todo, cuando vimos a esas personas arrancando las fotos mientras se burlaban de los fallecidos por la enfermedad producida por la pandemia por el coronavirus”.

“UCIM repudia esos hechos totalmente y brega por un Estado de república. No por un Estado dictatorial, de ninguna manera. De allí el manifiesto reciente gremial que se expresó por la defensa de los intereses tanto de empresarios como de comerciantes mendocinos y también por la defensa de los derechos humanísticos que se observan son afectados en nuestro país”, informó.

El referente empresario mendocino admitió que “estamos muy preocupados por los destinos de la república que se ven totalmente distorsionados. Y lo que queremos expresar es nuestra ilusión de brindarles a nuestros hijos un buen país y no que tengan todos los argumentos y viviendo distintas situaciones tristes que los obligue irse de la Argentina. Eso no es lo que queremos para nuestros queridos hijos”.

“Amamos la Argentina y no queremos, de ninguna manera, que sea una republiqueta, o un país bananero. Este gobierno le ha hecho un daño inconmensurable a la Argentina. Lo que incluye a todas las actividades productivas y todos los muertos que se han producido debido a la ineficiencia demostrada en estos dos años por parte del Gobierno Nacional que no entiende las necesidades de la gente en su más amplia expresión”, sentenció.