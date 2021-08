Los agrodólares superan a la deuda externa Argentina

La riqueza que generó la producción agraria Argentina en términos de exportaciones superó ampliamente al importante volumen de la deuda externa del país latinoamericano en los últimos 20 años, según un estudio.

Así lo determinó el reciente cálculo dado a conocer por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, CONINAGRO, desde donde informaron que en ese lapso las agroexportaciones significaron un ingreso para Argentina de U$S 632.181 millones, lo que duplicó dos veces y media el actual endeudamiento del país gobernado por Alberto Fernández.

“Mucho se habla de la restricción que a la economía argentina le generan los vencimientos de deuda que deben ser cubiertos con divisas extranjeras. Es un número significativo, pero, como se verá en este estudio, el sector agroexportador ha generado atrayendo dólares al país en los últimos años mucho más que esa cifra, generando comercialmente dólares más que suficientes para abordar esas obligaciones”, explicaron desde la organización del campo argentino.

Puntualmente confirmaron que “las agroexportaciones generaron en los últimos 20 años el equivalente en dólares a dos veces y media (2.45 veces) la deuda externa a valor nominal”.

Según datos del INDEC, la deuda externa bruta, a valor nominal se sitúa en U$S 258.378 millones. “En este sentido, lo que este informe técnico pretende poner de manifiesto es que desde 2001 a la fecha el sector agroexportador argentino ha generado ingresos en divisa norteamericana por U$S 632.181 millones”, dimensionaron.

Los datos de las exportaciones año a año según referencias del INEC se muestran a continuación:

“De tal modo que puede aseverarse que en los 20 años el sector ha atraído hacia Argentina 632.181 millones de dólares. Ahora bien, comparándose esta cifra con la deuda en moneda extranjera del sector público puede obtenerse este dato: la deuda pública total es, según cifras oficiales, de U$S 335.556 millones. Esto según la fuente del portal argentina.gob.ar. Y de ese total, el 77% está nominada en dólares”, confirmaron.

El año de mayores ingresos fue el 2011 con U$S 19.833 millones en concepto de exportaciones de productos primarios (PP) y con U$S 27.765 en concepto de manufacturas de origen industrial (MOA). “Y los de menores ingresos al inicio de la serie: 2001 con U$S 6.052 PP y U$S 7.460 MOA y 2002 con U$S 5.272PP y U$S 8.138 MOA respectivamente”, repasaron.

Al mismo tiempo se detalló que “si se tomara como referencia la última década 2011/2020 se advierte que el sector atrajo dólares por U$S 384.763 millones, lo que equivale a una vez y media a la deuda total nominada en dólares del sector público argentino”.

“La deuda pública en dólares es ampliamente cubierta con las exportaciones”, aseveró el presidente interino de CONINAGRO, Elbio Laucirica.

Por lo que puede aseverarse que en el periodo medido, “desde que se inició el siglo, el sector agroexportador atrajo por ventas comerciales exteriores a la Argentina casi 2 y media veces el valor de la deuda publica total. Exactamente 2.45 veces el total. Y que en particular con las agroexportaciones de los últimos 8 años se equipara el valor total de la deuda”.

“Así, también en el último decenio (2011/2020) el sector atrajo a Argentina U$S 384.763 millones, lo que supone una vez y media el total de la deuda nominada en dólares del sector público argentino”, remarcaron desde CONINAGRO.

En tanto, de punta a punta de la serie (2001-2020), “el crecimiento de las exportaciones superó el 120%. Lo que hace una tasa anual de crecimiento de más del 5% que los ingresos por exportaciones, pese a inconsistencias e idas y vueltas, han crecido año tras año”, destacaron.