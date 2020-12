La CAME informó otra fuerte caída de las ventas minoristas

A solo días de las fiestas navideñas las ventas no logran repuntar, un dato que fue puesto de relieve por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en un informe que asegura en lo que va del año, las transacciones comerciales en unidades registran una caída del 24,3%, indicador que combina tanto las ventas en locales físicos como el e-commerce.

Pero aunque los números siguen siendo negativos, la entidad asegura que el levantamiento del aislamiento obligatorio y la estabilidad del dólar paralelo, contribuyeron a desacelerar la tasa de descenso.

En ese sentido, la CAME detalló que las ventas en los comercios minoristas cayeron un 6,7% en noviembre frente a igual mes de 2019.

Todos los rubros relevados declinaron, pero con diferencias muy acentuadas. Por ejemplo, mientras Alimentos y bebidas solo se achicó un 1,2%, Relojería, joyerías y bijouterie se redujo un 17,6% anual.

Otro de los rubros con mayor declive en el mes fue Calzados y Marroquinería, con una baja del 15,3%, cumpliendo tres años consecutivos de caídas anuales. En Indumentaria, el descenso fue de 11,3%, en volúmenes, en tanto que en Ropa y Artículos Deportivos, las ventas declinaron 4,1% en noviembre, comparado a igual mes del año pasado. Este ramo se mantiene relativamente activo, especialmente en productos como bicicletas, patines o equipos para hacer gimnasia en el hogar.

La caída no fue mayor, según la CAME, porque la comparación es contra un mes de fuerte baja como fue noviembre del año pasado (9%).

Según el relevamiento, los sectores con más dificultades son aquellos que tuvieron faltantes de mercadería, aunque sobre fin de mes se habría comenzado a normalizar el abastecimiento.

El 57% de los comercios relevados manifestó haber tenido problemas para conseguir mercadería, lo que demoró las ventas. La principal causa mencionada es que los proveedores no tienen productos. Pero los negocios encuestados también indicaron que en muchos casos los distribuidores sí tienen la mercadería, pero como no tienen precio, prefieren no vender.

En un mercado con algo menos de incertidumbre que los meses anteriores, el 45% de los comercios cree que en los próximos tres meses las ventas aumentarán en la comparación anual. Así, diciembre arranca con mejores expectativas.

"En el retroceso incide también la falta de fiestas, cumpleaños y salidas en general. Para fin de año, las expectativas son moderadas, dado que la menor cantidad de reuniones como consecuencia del COVID-19, derivará en menos regalos, siendo este rubro uno de los más afectados", sentenció el documento.

Según los datos de la CAME, la caída en las ventas minoristas es una constante en el país desde principios de 2016, y sólo interrumpido por corto período de recuperación a finales de 2017, atento a la recuperación del salario real que hubo ese año.

De todas formas, el nivel de ventas minoristas viene achicando la caída en las ventas desde el punto más crítico de la cuarentena cuando, en mayo de este año, el derrumbe había casi llegado al 60% anual.

La medición de la CAME cubrió a 1.300 negocios de todo el país relevados entre el 1° y el 4 de diciembre por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.