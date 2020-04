Iannizzotto: "El pequeño y mediano productor no puede especular con dólar"

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, criticó la falta de apoyo que existe de parte del sistema financiero al sector productivo y advirtió que los pequeños y medianos productores en la actualidad enfrentan costos por debajo del punto de equilibrio y "no están especulando" para ver qué pasa con el dólar.

Iannizzotto dijo que en el sector todavía no existe un conocimiento "certero" respecto a cómo lo afectó la ruptura de la cadena de pagos y pidió que el "Banco Central flexibilice normas, en especial en lo que respecta a las fases industriales y comerciales del sector".

¿Cómo afectó la cuarentena a las economías regionales?

-. En la mayoría de los casos, las economías regionales han podido cosechar, pero también hemos tenido muchos inconvenientes con el transporte y lo seguimos teniendo, en especial en San Luis y algunos municipios, cuestión que le planteamos al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

Eso ha impedido el traslado de personas, cuadrillas, servicios de cosecha. Lo hemos ido resolviendo y en eso el Ministerio estuvo muy abierto.

También estuvo el tema de tener efectivo. En las mayoría de las economías regionales se paga el jornal en efectivo. Ojalá que a partir de esto que está sucediendo nos ayude a combatir la informalidad y que de esta manera podamos tener a mas trabajadores dentro del sistema y esto se pueda solucionar tecnológicamente.

Hoy ya se ha normalizado bastante la posibilidad de tener efectivo parta pagarle a los trabajadores.

¿Cómo se encuentra la cadena de pago en el sector? ¿Hubo complicaciones a la hora de pagarle los jornales a los trabajadores?

-. Todavía no tenemos un conocimiento certero de cuán afectada está la cadena de pagos. Recién han abierto los bancos. Esperemos que el Banco Central flexibilice normas, en especial en lo que respecta a las fases industriales y comerciales del sector.

En el sector cooperativo han estado cubriendo al productor y entre todos nos hemos ayudado para que la cadena de pagos no se corte y se levanten y se industrialicen las cosechas, pero, en general, todavía no sabemos la dimensión de la situación financiera, pero la cadena se vio perjudicada.

El Banco Central debe tomar una posición de mayor flexibilización en función de lo que ha sucedido. Por supuesto que estas cosas benefician a los especuladores, pero hoy con la tecnología que hay y la cantidad de datos que tenemos se puede saber bien a quién flexibilizar y a quién no.

¿Cuando habla de flexibilizar, se está refiriendo a la atención de los bancos?

-.Nosotros creemos que el sector financiero tiene que, frente al esfuerzo que se está haciendo, establecer un criterio mas amplio y apoyar a los sectores productivos. Si el sistema financiero, que ya lo venimos padeciendo durante varios años, solamente está en búsqueda del dinero y no apoya los sectores productivos, estamos en una situación donde la economía no va a crecer. Si ahora le sumamos esta situación, necesitamos que el sector financiero este acorde al esfuerzo que están haciendo las pymes y a muchísimas actividades que no han podido trabajar.

¿Por qué cree que se produjo la suba de alimentos de los últimos días? ¿El productor sacó algún beneficio de esto?

-.En absoluto. En ninguna de nuestras economías regionales ha influido esta suba, que en muchos casos ha sido sorprendente en la góndola.

Hay dos hilos en este país que hay que ver como podemos controlar mejor, que es el bolsillo del consumidor y del productor. Hoy día esos dos bolsillos esta siendo muy castigados. Los precios a los productores, en la mayoría de los casos, están a la baja.

En esta suba en la góndolas hay un problema de contralor. Lamentablemente,el sistema de control en Argentina no esta aceitado en muchos aspectos y esto hace que la solidaridad quede en muchos casos postergada.

¿Cómo afecta al sector la suba del dólar bolsa y el contado con liqui para la próxima campaña, para la compra de insumos? y ¿Cuál cree va a ser la actitud del productor ante una eventual apreciación del cambio oficial?

-.En el caso de la producción, el pequeño y mediano productor no puede especular a ver si el dólar va a subir o no.

Nosotros estamos con los costos por debajo del punto de equilibrio. Es cosechar, pagar insumos, devolverle plata a la cooperativa o a la estación de servicio, cubrir el banco. Ahí no hay ningún factor de especulación.

Lo que se charló con (el ministro de Agroindustria, Luis) Basterra en cuanto a insumos es que el aseguro que tenemos que difundir o denunciar (aumentos en los precios) porque los insumos agroindustriales están vinculados directamente a la cotización del Banco Nación. Si es a otro precio u a otro dólar, ahí hay inflación en dólares.

Si no están esos precios, entramos nuevamente en la compleja madeja en la cual los precios suben y hacen tambalear a los productores.