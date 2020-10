Guzmán busca dar señales al mercado en un “súper martes” de licitaciones

Se espera un “súper martes” en materia económica en la República Argentina. La expresión popular responde a los objetivos ambiciosos y desafiantes que tiene la cartera que conduce el ministro Martín Guzmán y que en el día de hoy, se juega una fuerte movida estratégica según lo que indican los planes oficiales, dirigidos en gran medida a tratar de calmar la brecha cambiaria que protagoniza la divisa norteamericana y a frenar la emisión monetaria.

El Gobierno busca hacerse de miles de millones de pesos para cerrar el programa financiero de este mes. Para eso busca absorber liquidez del mercado y tratar de llegar así a la cifra de $60 mil millones que necesitan.

Las “municiones” de Guzmán

El titular del Ministerio de Economía, Martín Guzmán lanza hoy cinco títulos con los que buscará como marcábamos más arriba, calmar al dólar libre, hacerse de liquidez de pesos y a la vez frenar la emisión monetaria.

El Ministerio licitará un nuevo Bono del Tesoro Nacional en pesos vinculado y atado a la cotización de la divisa norteamericana por US$ 1.000 millones y con vencimiento en abril del año que viene, además de otros cuatro instrumentos financieros en moneda local.

La abultada cifra de miles de millones de pesos a conseguir, es el objetivo de base para cerrar el programa financiero de octubre. Se espera que el menú de opciones que presentan desde Economía, tenga una gran demanda si hablamos de todos aquellos inversores que buscan cubrirse de un eventual salto del tipo de cambio y que generaron en las últimas semanas una ampliación de la brecha cambiaria.

La megalicitación incluirá cuatro letras y bonos en pesos con opciones a tasa fija y a tasa variable ajustable por inflación (CER) por un monto de hasta $ 60 mil millones, que podrán ser ampliados dependiendo de ofertas del mercado, y un bono en pesos ajustables por la evolución del tipo de cambio por hasta US$ 1.000 millones a tipo de cambio oficial.

Las expectativas del mercado y las finanzas, estarán posadas sobre el resultado que muestre la licitación del bono “dollar-linked” que tendrá vencimiento el 29 de abril del año que viene.

Especialistas en materia económica, destacan que una emisión similar a la que se licitará hoy, pero a principio de octubre, logró una importante recaudación, por nada más y nada menos que $136 mil millones, lo que sirve de indicador para el mercado.

Semana atrás -6 de octubre- Economía pudo colocar un monto equivalente a US$ 1.766 millones. Tres veces más que la oferta inicial prevista en US$ 500 millones.

Este mes, los gastos del Tesoro que busca cubrir el Gobierno, fueron cerca de $225 mil millones. Voceros especialistas en materia económica que dialogaron con Télam, explicaron que ya tienen cubierto el 73% de dicha cifra y que si consiguen en este “súper martes”, los alrededor de $60 mil millones que buscan para cerrar el programa de octubre, el programa estará cumplido.

"Tenemos una brecha cambiaria muy elevada pero también tenemos superávit comercial, no hay pagos de deuda externa, y a pesar de lo que se dice hay US$41 mil millones de reservas. Esa brecha genera expectativa de devaluación que no se condice con el frente externo. Tenemos los instrumentos para continuar la política cambiaria que llevamos adelante y no tener que hacer una devaluación", explicó días atrás el ministro Guzmán días atrás en una entrevista radial.

La señal de hoy será clave para sentar confianza en los mercados, ya que si el Tesoro demuestra que tiene capacidad para financiarse en pesos y depender cada vez menos de la colocación de deuda, se reducirá notablemente la emisión monetaria del BCRA.

El fantasma del dólar

A pesar de que en el mercado se ven con buenos augurios el objetivo de conseguir la financiación en pesos que necesita el Tesoro con estos instrumentos licitatorios, no quitan de encima la mirada de lo que pueda suceder con la brecha cambiaria, dada la depreciación que ha sufrido la moneda argentina. Por lo que en torno al primer tema, se cree que podrán “comprar tiempo” pero que el mercado necesita respuestas más contundentes para atacar el tipo de cambio y sembrar confianza.

Para Cristina Fernández de Kirchner la “economía bimonetaria” es el problema “más grave” de Argentina.

“Es que la Argentina es el único país con una economía bimonetaria: se utiliza el peso argentino que el país emite para las transacciones cotidianas y el dólar estadounidense que el país -obviamente- no emite, como moneda de ahorro y para determinadas transacciones como las que tienen lugar en el mercado inmobiliario. ¿Alguien puede pensar seriamente que la economía de un país pueda funcionar con normalidad de esa manera?”, evaluó la actual vicepresidente en una reciente carta abierta.

CFK, consideró que el “problema” de la economía bimonetaria “no es ideológico” al tiempo que evaluó que “no hay prueba más objetiva de esto que la alternancia de modelos políticos y económicos opuestos que se operó el 10 de diciembre de 2015. Todos los gobiernos nos hemos topado con él”.