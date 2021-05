Las últimas determinaciones que tomó la administración de Alberto Fernández muestran políticas que están severamente cuestionadas por la sectores sociales, productivos y políticos, estos últimos con mayor acento en cómo se llevan las cuestiones sanitarias de la segunda ola de la pandemia del COVID-19, también las decisiones zigzagueantes que se toman en el terreno económico, como cerrar las exportaciones de carnes por 30 días.

Muchos observadores políticos, se muestran preocupados a la hora de hablar de lo que pasa con la economía. Insisten que no hay plan económico y la cuestión es muy delicada, a tal punto que podría tener algún colapso que no especifican, si político o de otra índole, siendo el social el temido e innombrable.

“Lo que estamos viviendo en la Argentina es muy grave”

Quien también vertió su análisis de lo que hoy le pasa al país es el diputado nacional Omar De Marchi, quien, al responder sobre el manejo que el gobierno de Alberto Fernández hace de la segunda ola de la pandemia, dijo: “No solamente han politizado, sino han ideologizado la pandemia, porque hacen de la misma una estrategia para hacer política. Todos, lo hemos visto en estos días con vacunas distribuidas a través de organizaciones sociales que responden políticamente al Gobierno y con pósteres atrás criticando a otras agrupaciones políticas, una cosa realmente lamentable”.

—Pero, todo eso hace caer toda transparencia

—Sí, eso hace que se haya roto la confianza de tal manera, que ya cualquier cuestión que planteen, aunque en el fondo puedan tener buenas intenciones, todo a quedado sometido a la sospecha y a la duda, algo que yo lamento realmente, porque lo que estamos viviendo en este tiempo en la Argentina, es muy grave.

—¿Es similar a lo que está ocurriendo con el grave momento económico?

—Así es, y no porque a mí se me ocurra, es evidente que no hay plan económico, no hay rumbo y no hay hoja de ruta. Solo hay una pelea feroz en las entrañas mismas del Gobierno, La Cámpora y los Kirchner para un lado haciendo del despilfarro y de la demagogia una política de Estado. Por otro lado, Alberto Fernández que es a quien le toca poner la cara finalmente con Martín Guzmán tratando de ver cómo pueden acomodar en algo esto.

Ante los problemas económicos del país, la provincia y la región Cuyo no tendrá respuestas

—De Marchi, a su criterio, ¿es difícil el panorama del país?

—Mire, esto se podría desmadrar, espero que no, pero todo indica que algo va a suceder en algún momento. Quienes tienen y tendrán que poner la cara son ellos (Fernández y Guzmán), una muestra que esta violenta pelea que ocurre en el seno mismo del Gobierno afecta a lo que está sucediendo y lo que va a suceder en la Argentina en el próximo tiempo.

—Es decir, ¿que la economía regional de Cuyo continuará esperando soluciones?

—Es muy difícil cuando la macroeconomía del país está complicada que haya sectores o provincias o regiones que emerjan y avancen. Por eso Mendoza y el resto de las provincias del país están todas sometidas a lo que sucede a nivel nacional con el cepo al dólar, imposibilidad de importaciones y en consecuencia eso imposibilita el ingreso de insumos para que las empresas puedan funcionar.

—En una palabra, economías regionales en espera y con más problemas

—Lamentablemente, cada vez más despegados y desarticulados del mundo. Pero, dentro de ese complejo esquema nacional, Mendoza está haciendo un esfuerzo evidente a través de diferentes planes para intentar al menos sobrellevar de la mejor manera esta crisis”, concluyó el legislador nacional.