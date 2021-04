Enacom: no hay que pagar teléfono, TV o internet con aumento

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) busca adaptarse al difícil contexto que vive el país a nivel sanitario y económico e insta a los usuarios a no pagar las facturas de teléfono, cable (TV) e Internet si vienen con aumento.

La iniciativa fue propuesta por el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, en diferentes entrevistas radiales a través de las cuales advirtió a los argentinos que se abstengan de "pagar cualquier cosa" porque "hasta el momento, no hay ningún aumento autorizado para ninguno de los servicios". Es decir que el Gobierno Nacional no ha aprobado un incremento.

Gustavo López, vicepresidente de Enacom

Sus palabras llegaron después de que algunas empresas anunciaran una suba de los servicios a partir de mayo, por lo que López reiteró que "nada de lo que dicen las empresas está autorizado" y hasta que no lo haga Enacom, no se puede proceder al aumento. A su vez reconoció que estas compañías desconocen una norma del organismo, "un decreto del presidente".

Se refiere al decreto 690/2020 que fue publicado en diciembre y sigue vigente. El mismo establece que los precios de telefonía, cabe e internet son regulados por el Estado y, a su vez, autoriza al Enacom a iniciar los procesos necesarios para aplicar sanciones ante "incumplimientos regulatorios", es decir que las empresas no respeten la regulación e impongan aumentos.

"Los privados no pueden fijar el precio libremente", afirmó. "En un momento de la pandemia en el que están faltando camas, los mandamos a la casa y la gente tiene que estar pensando si le alcanza para pagar internet o el teléfono", reclamó el vicepresidente de la entidad.

Con respecto al aumento que se esperaba, estaba previsto un 8% para mayo y otro 7% en junio, de acuerdo a las empresas de servicios. "Sumado a lo que ya recibieron en el primer trimestre, sería un 30% de incremento", aseguró y agregó: "No sé en qué mundo viven".

"Si llega una factura el 1° de mayo con aumento, directamente no hay que pagarla porque sacaremos una resolución con el no corte para todo el mundo"

El Enacom sigue la línea de su vicepresidente, ya que el martes publicó un comunicado afirmando que aún no hay aumentos autorizados y que se informará cualquier incremento que sí se autorice.

A su vez recordó que las empresas que no respeten los montos, no cumplan con las resoluciones o no otorguen la Prestación Básica Universal (PBU) según el decreto, "no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes", además de ser sancionadas por ello.