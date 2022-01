El precio del tomate por las nubes: denuncian abuso en las verdulerías

La inflación y los precios son los protagonistas todos los días debido a los aumentos de los productos. Las frutas y verduras suelen venderse en algunas regiones a precios abusivos que no condicen con la realidad de lo que recauda el cosechador. El tomate por ejemplo se consiguió esta semana a un valor de $450 por kilo en algunas provincias.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- el presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central Fabián Zeta, indicó:

"Esto sucede por una falta de políticas del Mercado Central. La gente que está al Frente del mercado central no es idónea, no está capacitada, para informar porque no saben de nuestro sector”.