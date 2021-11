El dólar cerró a $199 y estiman que podría alcanzar los $200 para las elecciones

El dólar estadounidense al finalizar la jornada de este miércoles 3 de noviembre rozó los $200: cerró en $199 y alcanzó su máximo histórico. Así la divisa bate récords cada vez más altos y los especialistas indican que seguirá por el mismo camino.

Dólar bursátil y oficial también con aumento

Por su parte, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $105,38, con una suba de tres centavos con relación al cierre de ayer, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 0,5%.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de cinco centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $99,91.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $136,99 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $173,88.

Cabe destacar que el blue alcanzó los $185 las primeras semanas de octubre y en menos de un mes volvió a alcanzar su valor más alto.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 427 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 33 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 449 millones.

¿Qué dicen los especialistas?

El Economista Daniel Garro, charló con El Ciudadano y expresó que "tiene posibilidades de alcanzar los $200 de aquí al próximo 14 de noviembre". Según su visión esto se debe a que "hay demasiada emisión monetaria, como así también perspectiva de emisión, esto hace que el peso (tipo de cambio) se quede atrasado. Sumado a que existe además desconfianza hacia el Gobierno, lo que hace que la gente salga a cubrirse y comprar dólares".