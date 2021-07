El dólar blue continúa aumentando a paso firme y hoy cerró su cotización a un promedio de $182, siendo el valor más alto en lo que va del año.

De esta manera, la brecha del dólar paralelo con el tipo de cambio oficial marcó un nuevo máximo en más de seis meses.

En diálogo con el programa El Interactivo (lunes a viernes 12.30 por Facebook y YouTube de El Ciudadano), el economista e investigador de la Universidad Nacional de Moreno, Emiliano Colombo explicó a qué se debe la diferencia cambiaria en la Argentina. “Cuando hay restricciones a la compra de dólares para ahorrar o enviar dinero al exterior se forman los mercados paralelos que son libres; cuando el precio está subiendo es porque hay más demanda, más empresas e individuos que quieren dolarizarse al dólar libre. Y esto repercute principalmente en los precios, ya que todos los productos se liquidan al dólar oficial. Ese dólar oficial tiene una inflación muy baja, por lo que no se va a observar una repercusión. Pero, no es lo mismo una brecha cambiaria de hace unos meses que estaba en el 60%, que hoy que está sufriendo más", añadió.

Además, agregó que "el dólar oficial lo controla el Gobierno. Es una decisión del Gobierno si quiere devaluar la moneda o no. Por eso se arma una incertidumbre en relación a que el dólar oficial se mueva más rápidamente o no".

“La carrera de salarios con precios es algo tan antiguo pero tan real, porque es la única ecuación que todos entendemos. Vamos al supermercado y entendemos que la inflación en los últimos 6 meses ha subido del 2% mensual al 4% mensual. Se ha elevado muchísimo, ahora observamos una leve desaceleración. Los salarios en esa carrera con los precios están todavía muy abajo. Los asalariados hoy están impactando en las principales paritarias con un incremento del 30 al 35%, que se pactó en marzo con una inflación que llevamos de más del 23%. Se comió casi el 70% de ese incremento salarial, por eso hay una reapertura de paritarias para al menos igualar la inflación. Pero mes a mes los asalariados pierden poder de compra y va a seguir así. Se observa de todos modos un segundo semestre un poco mejor, en términos de poder adquisitivo respecto del primero, que no fue bueno. En lo que respecta al consumo se puede observar una mejora paulatina en relación a la recomposición salarial", advirtió el especialista.

En ese sentido, el economista sostuvo que “el congelamiento tarifario están ayudando a que el impacto no sea tan alto, lo que es un impacto en el consumo de las familias. En el 2016/2018 hubo un incremento fuerte de las tarifas y hubo una caída muy fuerte del poder de compra de toda la familia, porque la boleta de luz pasó de 300 pesos a 1500 pesos en meses. Eso ayuda mucho a mantener el poder adquisitivo de la familia, no se observa que en lo que queda del año haya un incremento de luz o gas. Recordemos que la luz aumentó un 9%, lo que está muy por debajo de los incrementos salariales, pero para el fisco no es una buena noticia porque el gasto que hace el Estado en subsidios se ha disparado. Es plata que tiene que gastar el Estado para mantener las tarifas bajas. Siempre surge la pregunta ¿hay que hacer más escuelas, más calles o subsidiar la tarifa? Eterna discusión donde tienen que ir nuestros impuestos"

“En relación al cepo cambiario, está establecido, son 200 dólares. El Banco Central está poniendo más restricciones a los dólares paralelos, el dólar bolsa y el contado con liquidación, que se adquieren con otras plataformas. Restringe la cantidad de operaciones que se realizan en esos mercados para calmar a estos dólares financieros. Creo que el ciudadano común no se tiene que preocupar en esto", conluyó Colombo.