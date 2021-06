Duro panorama para el país, según un catedrático de la Universidad Austral

Con muchos puntos negros se dio a conocer un análisis de lo que le ocurre a la Argentina con fuerte repercusión para los tiempos que vienen en toda la estructura económica, política y social de nuestro país, datos preocupantes que surgen de la permanente consulta con empresarios, ejecutivos, industriales, productores agropecuarios, universidades y dirigentes sociales de todo el territorio nacional, con fuerte presencia de Mendoza.

Dichos datos concentrados a un mes de cumplirse el primer semestre del año se muestran en el análisis del economista Eduardo Fracchia, director del Área Económica del IAE Business School de la Universidad Austral.

El documento, al que tuvo acceso El Ciudadano, resalta lo que hoy sucede en la Argentina, pero, al mismo tiempo, se transforma en plataforma de lo que viene. Todo un tema que debería ser tenido en cuenta por la magnitud que se avecina en todos los órdenes.

Eduardo Fracchia.

Para Fracchia: “La inflación de 2021 estará más cerca de 60% que de 50%, costará bajar de 3,7% a lo largo del año a nivel mensual. La inflación depende de acortar el gasto público, de subir la tasa de interés y de que el dólar no crezca como le pasó a Macri. Es un tema macro. Lo que pase en las góndolas está en una prioridad 8, es importante, pero en esa escala. En ningún país del mundo la inflación depende de lo que pase en el mundo de Paula Español (secretaria de Comercio Interior) y las mediciones de góndolas”.

Profundizando el tema precios, afirmó: “Hay una obsesión con los precios internacionales que afectan a los domésticos, cuando en realidad influyen, pero no son determinantes. Los alimentos seguirán subiendo y complican más a los hogares de menos recursos, ya que su peso es clave en la canasta total”.

Al referirse la política con la producción e industrias cárnicas, dijo: “El precio de la carne es una incógnita, ya que depende del desabastecimiento, de la oferta doméstica, de las prácticas de los frigoríficos, de la demanda de China. Parece una jugada improvisada del Gobierno con costos políticos que dividió incluso al campo”.

El núcleo central del análisis del economista es la pandemia del COVID-19, por eso indica: “El PIB no crecerá 7%, sino más cerca de 4%, porque habrá confinamiento importante en el segundo semestre para reducir la circulación, en el segundo trimestre se cae 3%. La soja ha sido clave para dar un respiro, en particular en el trimestre dorado que atravesamos hoy, con incremento moderado de reservas”.

Todo lo que le está sucediendo al país golpea directamente en la gente

Tal cual lo dicho, el trabajo emitido desde el IAE Business School de la Universidad Austral, se basa en lo que le sucede y dejará la pandemia en la Argentina. Por eso, Fracchia dijo: “La falta de clases presenciales hará caer el ingreso promedio de los estudiantes a futuro, se pierde capital humano. Este tema está muy estudiado en el mundo”.

“Los aportes compensatorios a población vulnerable son limitados, menos de 1,5% del PIB, esto no es suficiente y se manifestará en marchas y piquetes anticuarentena, despidos y cierres. Sufre mucho el sector servicios, en particular el comercio. No es un tema sencillo porque hay que evitar de modo drástico la circulación. En las encuestas de opinión, la gente valora más la economía que el coronavirus, pero la prioridad debe ser la vida. La economía debe esperar cuando se trata de terapias intensivas colapsadas en un país como la Argentina, en el top ten de muertos por población a nivel mundial entre 200 países”, señaló.

Con la misma dureza el economista, afirmó: “La falta de vacunación es evidente, deberíamos tener hoy 30 millones de primeras dosis –y no 10– y 15 millones de segundas. Fue una gran omisión, el mayor responsable es el Presidente, porque no hace foco en el tema y se dispersa en muchos frentes. En este momento, la gran política se llama vacunar, todo lo demás es secundario”.

Tuvo un párrafo de reconocimiento en medidas para detener un poco el fuerte avance de la precarización de la vida de los argentinos, cuando destacó: “La pobreza sería de 54%, si el peronismo no hubiese compensado el año pasado con el IFE y ATP. Si bien fue poco lo otorgado, logró en cierta medida compensar ingresos”.

En el plano político, Argentina deberá esperar superaciones para después del 2023

Sin bajar los decibeles, porque así se lo indica todo lo absorbido de la dirigencia del país, Eduardo Fracchia, dijo: “La elección de medio término será muy pareja. El oficialismo está herido por la macro, la pandemia, la corrupción, la falta de un plan económico, la inflación, por las diferencias internas, entre otros factores. Pero la oposición está jugando 5 puntos sobre 10. Falta una estrategia de ataque en Juntos por el Cambio, que no se ve y hay mucho internismo entre moderados y halcones”.

“Después de la elección, es grande la probabilidad de alza del blue de modo importante como en la última elección, el oficial se va a disparar. La tensión Patria vs. Guzmán generará incertidumbre y el PIB crecerá aproximadamente cero durante el 22 y 23. Hay que esperar a un gobierno bueno –muy bueno es mucho pedir– para crecer al 3%, y recuperar en parte lo perdido entre 2010 y 2023 en salario real, consumo, exportaciones e inversión”, concluyó.