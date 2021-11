¿Dolarización si o no? Los pro y contra de la iniciativa

La inflación en el país, así como el precio máximo del dólar son problemáticas que viven los argentinos desde hace décadas. Con relación a este tema, muchos economistas que opinan que sería adecuado dolarizar la economía para evitar que el Gobierno emita dinero y provoque que, por consiguiente, suba la moneda extranjera y se devalúe el peso.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano- lunes a viernes 13, el máster en Finanzas y Política Públicas, Alfredo Romano, expresó que “la dolarización es un camino, no el único”.

Sobre los beneficios que esta medida podría aportar, destacó: "Sería importante remarcar es que es una propuesta, un camino para lograr estabilidad y precios, el gran drama de Argentina. Por eso hay que estudiarlo. En menos de 24 meses podríamos estar en una cifra de inflación, lógicamente después de estabilizar en el mediano y largo plazo, como ha pasado con el Ecuador".

Asimismo, remarcó que en la actualidad el país ha tenido distintos momentos, donde ha tenido un peso muy devaluado y esta es una iniciativa que podría ayudar a la economía.

"Si pensamos que la dolarización va a venir a resolver todos los problemas de nuestro país estamos totalmente equivocados y vamos a volver a fracasar. A la dolarización hay que usarla como una herramienta monetaria, que nos va a generar mucha estabilidad, que fue elegida por la sociedad argentina porque nuestro país tiene el 10% del circulante en dólares. Ya definido que el dólar es nuestra moneda lo tenemos que tomar como eso"

Más allá de las posibilidades que existen para llevarlo a cabo, manifestó además que "hay que hacer los deberes del punto de vista fiscal, si no hacemos cambios en la estructura laboral, comercial, la dolarización no va a servir de nada".

La dolarización como proyecto

La propuesta del especialista supone que como ya no habrá pesos, "no hay más capacidad de emitir, no hay más Banco Central y definitivamente se independiza la política monetaria", explicó.

En este sentido, expuso: "Como la economía argentina se rige únicamente por los pesos que circulan en la ciudadanía como moneda circulante, esto viene a terminar con la timba financiera, la dualidad de tener dos monedas y jugar con la tasa de interés".

La dificultad de cada familia para llegar a fin de mes es cada vez mayor porque "todos los meses se devalúa el sueldo", en cambio "esta moneda es fuerte, estable y no todos los días cambia el precio de los alimentos para que llegues a fin de mes".

Entonces, aclaró que lo que se pretende con esta iniciativa es "no tener que poner 100 mil dólares para comprar una vivienda" y que la clase media "pueda llegar a comprar una vivienda. Eso también les cambiaría la vida a los argentinos si pudiéramos dolarizarnos".

Y concluyó, expresando que esta idea está plasmada en su libro, que puede encontrarse en las librerías de Mendoza: “Sugiero que lo lean, como un libro más, creo que eso es lo sano que tiene que pasar en Argentina. Si la Argentina no cambia en 10 años, lo digo con tristeza nos vamos a parecer a los países africanos en cuanto a pobreza, desarrollo económico e intelecto”.