Desde Mendoza, los industriales mostraron el país que se quiere

Con mucho debate y tras exposiciones de excelencia, se concretó el 5° Foro Industrial de la Unión Industrial de Mendoza (UIM). Fueron cinco horas intensas para hablar de competitividad, innovación, trabajo y empleo, y en el medio de todo eso, como recuperar una Argentina con los problemas de arrastre y la grave situación en la que nos puso la pandemia de coronavirus, que hizo que, como un economista dijo, “nuestro país parece un gran manicomio a cielo abierto”.

La audiencia fue muy bien integrada, a pesar de que por medidas sanitarias que impone la pandemia del COVID-19, se aplicó el aforo. Aún así, llegaron a Mendoza industriales de provincias de esta parte del país que otorgaron mayor fuerza a todo lo que aquí se dijo como mensaje nacional.

Una cuestión que fue tomando cuerpo desde la brillante exposición del economista mendocino Raúl Mercau, pasando por el empresario Gustavo Lázzari y el broche final con el reconocido economista Marcos Buscaglia, quien después, en un breve diálogo con El Ciudadano, expresó: “Dada la situación de reservas en el Banco Central, congelamiento de precios, aumento de las naftas, de las tarifas del gas y electricidad, solo veremos hacia el 2022 un salto cambiario y un salto inflacionario que producirán un agravamiento de la crisis. Una cuestión que podría cambiar si el arco político de todo el país se pone de acuerdo para producir cambios en la macro y la micro política”.

Lo dicho por el economista tuvo su eco en parte del discurso de la titular de la UIM, Patricia Ortiz, quien en la apertura del Foro dijo: “Economía y competitividad son las claves para el crecimiento de Mendoza. La innovación, con una agenda posible y necesaria, que nos desafíe e invite a la reflexión. Fíjense que en sus ‘Bases’, Juan Bautista Alberdi se refería a los empresarios como los héroes y actores claves en la generación del progreso al movilizar los recursos en favor del desarrollo económico. Ese es nuestro rol, aunque para poder ejercerlo necesitamos articular políticas públicas de largo plazo y mucho diálogo sincero, despojado de intereses políticos para generar los cambios urgentes que el país necesita y la sociedad reclama”.

La observación empresaria y la respuesta política de Mendoza

Al hablar en la apertura, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA). Daniel Funes de Rioja, reflexionó: “Lo que queremos o creemos que tenemos que hacer tiene una razón y es que la Argentina no tenga gente que se quiera ir, que no tenga oportunidades perdidas y no tenga marginados socialmente. Debemos tener la posibilidad de crecer y de vivir en un país mejor. Además, debe quedar en claro que quienes invertimos y creamos fuentes de trabajo no somos especuladores, somos inversores”.

Después de escuchar a los industriales, al declarar abierto el Foro el gobernador Rodolfo Suarez consideró que “tras todo lo que le sucedió en Mendoza en la pandemia, no era salud o economía, no era salud o educación, no era salud o libertad; era salud y economía, salud y educación, salud y libertad... y creo que ese fue un gran acierto de la política pública de Mendoza”.

“Fue apostar a la responsabilidad social de las personas, porque en Mendoza defendimos desde a quien vende café en la calle, al que tiene un emprendimiento turístico y al que tiene que producir bienes y servicios. Aquí la educación no se detuvo y nuestros chicos siempre fueron a la escuela salvo en la primera etapa de esa cuarentena salvaje que nos impusieron”, consideró el mandatario mendocino.

“Queda claro la desesperación (del Gobierno central) en las últimas medidas que tomó la Nación, la emisión del Central, el control de precios, cerrar mercados internacionales para para exportar, hasta regalar dólares para que la gente los vote. Esas no son medidas que nos van a sacar adelante, mucho menos se traducirán en votos”, agregó.

“Creo que, si pensamos a futuro, no hay caudillo ni iluminado que nos saque adelante. Serán el pueblo argentino con el Estado, el privado, el sector académico, organizaciones sociales y civiles, quienes le darán un rumbo. El diálogo es la clave para un cambio de mentalidad de la Argentina para definir qué es lo que necesitamos para que se traduzca en políticas innovadoras a futuro”, resaltó Suarez.

“Los industriales son la consecuencia, no la causa”

No estuvo ausente en el Foro de la UIM el debate nacional por el control de precios y la fuerte controversia entre industriales y la Administración nacional.

A propósito, en diálogo con nuestro diario, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo: “Está claro que no compartimos la política de congelamiento de precios (porque) está claro que creemos que somos la consecuencia y no la causa de la inflación. Además, que hay variaciones de costos que también están surgiendo no solamente en el país, independientemente de los problemas que tenemos de inflación, y es el tema fletes e insumos, que debe ser observado y solucionado”.

“Creo que el camino es el diálogo y la búsqueda de soluciones por las dos partes. Pero debe quedar en claro que nosotros no somos la especulación, somos la producción. Nuestro sector apoyó e impulsó respuestas en el marco del plan ‘Argentina sin hambre’ para los sectores desfavorecidos. Por eso, también se debe considerar el derecho de 14.500 empresas que pusieron todo durante la cuarentena, para que hoy tengan la posibilidad de conseguir, por lo menos, equilibrio”, resaltó con énfasis.

Finalmente, y al preguntarle sobre si habría consenso para salir de esta fuerte cinchada entre el Gobierno y los industriales, no olvidándose la respuesta a la gente que no puede acceder a comprar mercaderías, respondió que “los consensos tienen que buscarse mucho más allá del congelamiento de precios, (porque) sino simplemente estamos mirando lo que pasó ayer, lo que sucede hoy y no tenemos consenso con respecto al mediano y largo plazo. Esa es la postura y compromiso que tiene la Unión Industrial Argentina, mirar hacia el futuro y tener propuestas para ese futuro”.