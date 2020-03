Desde la UCIM piden a la Nación urgente asistencia crediticia y baja de impuestos

Tras la decisión presidencial de prolongar la cuarentena para continuar enfrentando la pandemia del coronavirus, surgió un aspecto que se veía venir y que ha provocado mucha preocupación: el día después de todas las medidas tomadas en el país, sobre todo en la situación económica, que para muchos ya se ha transformado en más dura de lo que estaba antes de la llegada del virus a la vida de los argentinos.

En ese sentido, diferentes entidades que nuclean a productores, comerciantes, empresarios e industriales están advirtiendo sobre la imposibilidad de mantener en pie a estos sectores de la economía. Por eso el reclamo de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), que nuclea a pequeñas y medianas empresas acusando al Gobierno nacional de “mezclar la política con la economía, y no justamente con la mejor de las políticas”, tal cual afirman desde la institución.

Sobre este tema, El Ciudadano entrevistó al presidente de la UCIM, Daniel Ariosto, quien en un tono mezcla de enojo y preocupación se expresó sobre la última exposición del presidente Alberto Fernández.

“Estamos de acuerdo con las medidas sanitarias. Para nada de acuerdo en las decisiones que están tomando en la cuestión económica. Destaco que no es tan así la supuesta ayuda al sector pymes. Su apoyo es un chaleco de plomo porque, por ejemplo, no tenemos capacidad de endeudarnos pidiendo préstamos con tasa del 24%. Más allá que la regional Mendoza del Banco Nación no ha recibido ninguna información oficial, mucho menos los bancos privados”, manifestó Ariosto.

Desde el sector, solicitan un préstamo de emergencia a tasa cero, para poder sostener el empleo.

Y agregó que “en la provincia hay un panorama duro, con un 70% de las actividades que están cerradas y solo el 30% están activas teniendo ventas”.

—¿Se entiende el pedido presidencial a su sector?

—Me preocupa la actitud del presidente hacia nuestro sector. No nos puede tratar de miserables, no lo merecemos. Estamos advirtiendo que se está muy cerca de situaciones sociales impensadas, porque las pymes no podrán hacer frente a ningún tipo de obligación.

—¿Los despidos son una respuesta o la solución?

—Le recuerdo que cuando le solicitamos al Banco Central de la República Argentina que abriera el clearing para respaldar todos los cheques depositados para pagos mucho antes de la crisis de la pandemia y nos negaron esa posibilidad.

“La respuesta desembocó en la ruptura de la cadena de pagos. Ahí también le expresamos al Gobierno que nuestro ánimo no es despedir gente, ya que esa gente es el corazón de nuestra producción y para eso fue formada. Gente que ha trabajado muchos años en nuestras pymes, y por lo tanto no está en nuestro ánimo despedirla. Por ello es que solicitamos un préstamo de emergencia a tasa cero, para poder sostener ese empleo”, agregó Ariosto.

“Ninguna pyme del país está en condiciones de tomar un crédito con tasa del 24%”

—Antes de que hablara el presidente la UCIM se dirigió por nota al Gobierno central, ¿qué le solicitó?

—Pedimos un préstamo para poder pagar los sueldos, no un subsidio. Un crédito que devolverán los empresarios del comercio, los servicios y la industria en el lapso de 180 días y que sea a tasa cero. También solicitamos que el Estado se haga cargo de las contribuciones patronales, que las condone o que las difiera en un tiempo de préstamo, igual que los sueldos. Además pedimos que a través de la AFIP se haga una revisión del sistema tributario, bajando a la mitad el IVA, anticipos de Ganancias que no tienen ningún sentido e Impuesto al Cheque”.

—¿No tuvieron respuesta inmediata?

—No. Todo esto también fue solicitado por muchas otras instituciones del país y la respuesta es que tomemos un crédito al 24%. Que alguien en este estado de situación me conteste quién puede tomar un crédito.

“Por eso, quienes integramos las Pymes estamos muy preocupados, porque no sabemos cómo cubriremos a nuestro empleados y a la vez evitar despidos, si no tenemos fondos y prácticamente estaremos cerrados quizá hasta fin de año”, refirió Ariosto.

—¿Qué postura tomará la UCIM?

—Le anticipamos en esa nota al Gobierno nacional que si no tenemos respuestas concisas y firmes como se las hemos solicitado, caeríamos en un sin número de delicados inconvenientes. En esta semana, por ejemplo, tenemos que pagar sueldos y en la próxima, aportes patronales.

“Repito, si no hay respuestas inmediatas tendremos un problema muy serio porque no tenemos espalda para hacer frente a todas las obligaciones. Si las ventas andaban mal, ahora con la cuarentena obligatoria no existen y por lo tanto tampoco existen los fondos”, finalizó el empresario.