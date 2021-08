Predicen que el Bitcoin llegará a valer un millón de dólares

En medio de un clima más que optimista para el Bitcoin, BTC, desde que recuperó su senda ascendente hace semanas, un experto del mercado cripto aseguró que llegará a cotizar en U$S 1.000.000,00. Aunque para el analista el presagio no será de un día para otro.

Sin embargo, arriesgó que en casi un año pasará de los actuales U$S 49.276,89 la unidad BTC, el sábado a las 20.22, a superar la barrera de loso U$S 350.000,00. Se trata de Carlos Maslatón, el especialista que habló sobre el precio del BTC en la segunda jornada en DescentralizAr, el suceso de criptomonedas más importante de Argentina realizado entre el 19 y el 20 de agosto.

El abogado y experto en Bitcoins e inversiones bursátiles, además de realizar un repaso histórico y reciente de la evolución del BTC, hizo otras previsiones entre las que citó, en forma contundente, que el “Bitcoin va hacia el millón de dólares, pero no será pronto, ni se llegará hasta allá de forma directa”, dijo.

Oteando hacia un horizonte futuro, teniendo en cuenta “todo el movimiento que ahora se está navegando”, y pensando en un monto máximo, Maslatón habló de dos cifras a tener en cuenta pensando hacia donde irá el precio de Bitcoin en el corto plazo, divulgó el medio especializado CoinTelegraph.

“Yo tengo dos números: uno es U$S 357.934. Lo que ahora vale 49.212 tiene como objetivo la cifra de U$S 357.934. La segunda extensión posible es 464.342. A uno de esos dos niveles vamos”, aseguró.

“Vamos hacia el palo verde (un millón de dólares) de Bitcoin pero no de manera directa. Vamos más adelante, de forma indirecta”, remarcó Maslatón.

Teniendo en cuenta el corto plazo, Maslatón señaló que, antes de un año la criptomoneda se movería entre las bandas de U$S 357.000 y U$S 464.000. Después de eso, advirtió que habrá una caída fuerte, hasta algo así como a los U$S 330.000.

“No veo el millón de dólares rápido”, estimó el analista. Sin embargo, su previsión superaría el número del millón recién en el 2026. “El número que me da (para el año 2026) es de U$S 1.658.700 por Bitcoin”, indicó.

Herramientas para hacer trading

Camilo Rodríguez, especialista en mercados financieros brindó algunas herramientas básicas para iniciar en el trading y poder operar en estos mercados durante la segunda jornada de Descentralizar 2021 organizado por la ONG Bitcoin Argentina.

Para ello, se publicó CriptoTendencia, sugirió que una de las primeras herramientas para tomar en consideración es conocer el glosario dentro del trading, comentó que para operar en estos mercados es necesario saber hablar como un trader.

Para ello, hizo una pequeña explicación por algunos de los términos que a su consideración son importantes conocer, y comprender para que se pueda entender los comportamientos del mercado.

También mencionó la importancia de que un trader tenga un plan de inversión. Es importante manejar las emociones para planificar cuánto tiempo se le va a dedicar a los mercados. Rodríguez explicó un poco algunos tipos de trader.

Habló acerca de los day traders, los cuales se enfocan en explorar oportunidades de trading sin dejar posiciones abiertas de la noche a la mañana, lo que se denomina «overnight». Además, abren y cierran sus operaciones en una sola sesión de trading. El tiempo promedio de apertura de las posiciones de un day trader suele ser inferior a una hora. Estas operaciones pueden permanecer abiertas durante unas horas. Sin embargo, nunca se extienden al siguiente día de trading.