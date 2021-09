Mientras el BTC sigue cayendo los países planean en criptomonedas

Luego de que el pasado 7 de setiembre El Salvador ingresara a la historia por ser el primer país en haber adoptado al Bitcoin, BTC, como moneda de curso legal, la criptomoneda líder del mercado continúa cayendo y algunos países siguen pensando en invertir en criptoactivos.

Tras haber superado la marca de los U$S 50.000 a fines de agosto, el BTC inició la semana por debajo de los U$S 44.000: a las 11.25 del lunes había cotizado en U$S 43.628,41, dato que para algunos inversores no es una tan mala noticia debido a la consolidación que ha demostrado por sobre la flotación de los U$S 40.000.

A pesar del entusiasmo demostrado por el gobierno de El Salvador cuando anunció la compra de 550 BTC por medio de la exchange Bitso y del lanzamiento de la billetera estatal Chivo, la entrada en vigencia de la moneda virtual en el país latinoamericano no tuvo un buen impacto en las cotizaciones. Esto a pesar del anuncio de las franquicias de MacDonal´s y Pizza Hut que comenzaron a aceptar BTC en ese país como señal de apoyo a la inciativa de Nayib Bukele.

Ahora El Salvador ofrecerá una capacitación gratuita a sus habitantes por medio de un pequeño ejército de promotores que recorrerán los domicilios explicando los beneficios de operar con Chivo. La wallet que tuvo un inicio de trabajo perjudicado por inconvenientes observados en la APP que no llegó a estar disponible desde un inicio en todas las tiendas de aplicaciones móviles.

No muy lejos, Guatemala y Honduras ya anunciaron que están evaluando la posibilidad de emitir sus propias monedas digitales de banco central y en Panamá se confirmó el ingreso de un anteproyecto de regulación del BTC y de otras criptomonedas. Algo semejante ocurrió en la República de Chile, donde el presidente Sebastián Piñera envió al Congreso de su país el Proyecto de Ley de Innovación Financiera, el cual podría incluir la regulación de las criptomonedas.

Paralelamente, en los últimos días se llevó a cabo la quinta edición de la Blockchain Summit Latam, suceso que reunió a un nutrido grupo de miembros del ecosistema de la región.

Entre los paneles que fueron tratados se destacó el que debatió el tema de la regulación de las criptomonedas en Europa, en el cual se manifestaron los posibles riesgos para la privacidad ciudadana de la instauración de un sistema centralizado de identidad y dinero digital. Tal como lo había anticipado El Ciudadano el 7 de junio pasado, un ambicioso proyecto de blockchain de identidad se está proyectando como una de las criptomonedas del futuro de la mano de Cardano.

Cardano, la criptomoneda que ocupa la quinta posición en el sistema que gira en torno al Bitcoin, BTC; que sigue dando pelea en solitario a los enemigos de las inversiones cripto, en los últimos días atrajo muchas miradas debido a las primera pruebas que ya se están poniendo en marcha a base de su blockchange.

En otro panel se habló del sandbox puesto en marcha en Colombia, el cual, a juicio de los conferencistas, ha traído más retos que logros.

Con todo este escenario es que los analistas esperan que las acciones se comporten mejor esta semana después de que la presión de venta se sumara a los problemas de BTC en la primera mitad de setiembre.

Con una semana en rojo a sus espaldas, se espera que la renta variable repunte ahora, continuando una tendencia que había caracterizado a los mercados desde la caída ocasionada por el Coronavirus en marzo de 2020.