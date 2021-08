Las criptomonedas se adaptan un período de auge en 2021

Considerando que la dinámica del mercado de las criptomonedas es global y dado el comportamiento del Bitcoin, BTC, de las últimas horas, que traccionó al resto de los activos digitales, los especialistas están dando por sentado que inició el auge en ese sector en 2021.

Los seguidores directos de ese tipo de noticias y los indirectos que cada vez más conocieron en los últimos meses referencias de que hasta hace un año eran prácticamente desconocidas podrán dar fe de la resistencia que ofreció, en lo que va del año, el BTC. Desde fines de 2008 considera como la reina de las criptomonedas que ayer jueves cotizó la unidad, a las 22.07, en U$S 49.923,50.

Y el término auge no es forzado si se tiene en cuenta que en 2021 la elección por las criptomonedas, en forma general, fue casi 9 veces más que lo registrado en 2020. En forma particular en Argentina, luego de que se confirmara la novedad que en el país latinoamericano durante esta semana se cerró la primera operación por un automóvil 0 kilómetro por un poco menos de un BTC.

Fue así. Aunque no se dio a conocer la identidad del feliz propietario, en Buenos Aires, la concesionaria de unidades rodantes Dietrich, vendió un Volkswagen Nivus a un precio de lista de U$S 38.700 mediante un acuerdo en el que recibió al criptoactivo a una cotización de U$S 40.000. A la cotización de anoche, entonces, se le restaron un poco más de U$S 9.000, lo que podría ser considerado como una pérdida de valor del titular del BTC en cuestión aunque la noticia es relevante en términos de que la tendencia comenzó a afirmarse en la República Argentina.

Para completar el dato que podría ser considerado como un vector financiero en el que jugaron diversas variables, transformadas en constantes al momento de la transacción, en la iniciativa de compra y venta de un bien tangible con un medio de pago intangible, operó un financiera de Internet conocida como en el rubro como Fintech, cuyo nombre legal es Bithan.

Señales que entusiasman

Todo lo referido anteriormente no es más que el resultado de varias acciones que durante los últimos meses fue demostrando el BTC que siguió su carrera a pesar de duros embates que tuvo que enfrentar en el segundo año de la pandemia en Argentina. Cuando en mayo tuvo una brutal caída de casi un 40%.

Ahora los archivos, no tan históricos, dieron cuenta de lo que ocurrió entre el año pasado y el presente. Ofreciendo un entusiasta panorama de lo que se vendría en los próximos meses respecto a la adopción de las criptomonedas.

Según la última investigación de la Consultora Chainalysis, divulgada por el medio especializado iProUp, “la adopción de Bitcoin y otras criptos acrecentó su pendiente este año. En base a esto, cifras de la consultora de investigación Chainalysis, arrojaron que el uso de criptodivisas creció hasta un 881% entre el año pasado y este”.

"Nuestros datos muestran que los residentes de cada vez más países se están sumergiendo en las criptomonedas o están viendo un aumento de la adopción existente", remarcó Chainalysis en su reporte geográfico sobre las criptomonedas.

“La versión total del mismo esta pautado a publicarse el próximo mes de septiembre”, adelantó iProUp.

Los números de la empresa son resultado del estudio confeccionado a partir de tres indicadores puntuales en un total de 154 países, con un análisis por índice que va de 0 a 1, en base al valor transferido en general y comercio minorista por un lado, y en los volúmenes de intercambio en exchanges P2P.

La suma total entre los países estudiados arrojó una puntuación promedio de 24 al cierre del segundo trimestre del año anterior. En 2020 rondaba en un 2,5 global, mientras que en 2019 se posicionaba tan solo por encima de 1. De ese tramo en adelante, el crecimiento en el índice mundial de adopción es de un 2.300%, según la investigación.

"En los mercados emergentes, muchos recurren a la criptomoneda para preservar sus ahorros frente a la devaluación de la moneda, enviar y recibir remesas y realizar transacciones comerciales, mientras que la adopción en América del Norte, Europa occidental y Asia oriental durante el último año se ha visto impulsada en gran medida por la inversión institucional", deslizó el reporte.

Por ello es que múltiples especialistas creen que las razones para este incremento son varías dependiendo de los casos particulares de cada país. Aunque en privado los traders ya se estarían preparando para una revolución cripto a la espera de que el BTC llegue a superar la línea de los U$S 100.000 para fin de año. O lo que es lo mismo: unos 2,5 automóviles 0 kilómetros que se podrían adquirir en Argentina con solo un BTC.