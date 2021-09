La tendencia del Bitcoin favorece al resto de las criptomonedas

Durante los primeros días de setiembre el mercado demostró su confianza sobre las criptomonedas que en 2021 tuvieron un año complicado luego de que el Bitcoin, BTC, sufriera una severa corrección a la baja durante mayo.

Sin embargo, por segunda vez en los últimos 10 días, superó la barrera de los U$S 50.000 y al parecer inició un camino consolidación de la mano de los pequeños inversores que se decidieron en adoptar para sus inversiones a distintos tipos de criptoactivos.

Así es que el sábado a las 10.20 el BTC había cotizado en U$S 50.279,92 dejando una estela verde detrás de si con cotizaciones en positivo para el resto de las casi 500 criptomonedas que le siguen en el sector de valores digitales.

Según el medio especializado CoinTelegraph, que el BTC haya superado la resistencia de los U$S 50.500 en las últimas horas y Ethereum, ETH, haya cruzado la marca de los U$S 4.000 “sugiere que existe un creciente interés en las criptomonedas y varias empresas financieras heredadas están iniciando medidas para aprovechar esta creciente demanda”.

Uno de los gestoras de activos independientes más grandes del mundo, Franklin Templeton, demostró que la tendencia es real y por ende publicó nuevas solicitudes de empleo para puestos de nivel medio y alto en el trading y la investigación de criptomonedas, según un anuncio de vacante en Linkedin.

Mientras tanto, en Japón, el conglomerado financiero SBI Holdings anunció que tenía previsto crear uno de los primeros fondos de criptomonedas del país para finales de noviembre. Tomoya Asakura, director y consejo ejecutivo senior de la empresa, dijo que se estudiará el lanzamiento de un segundo fondo en función del éxito del primero.

Sin embargo, al tiempo que los traders de criptomonedas se alegran de la reciente subida de varias altcoins, los analistas de JPMorgan han advertido a sus clientes que el rally de las altcoins y los tokens no fungibles (NFT) se está volviendo espumoso.

Es que los analistas de la compañía financiera sostuvieron que la cuota de las altcoins en el mercado de las criptomonedas ha pasado del 22% a principios de agosto al 33%, lo cual es elevado en comparación con los datos históricos. Afirmaron que la razón es "la espuma y 'fiebre' de los inversores minoristas más que un reflejo de una tendencia estructural alcista".

Si bien los bajistas defendieron sin problemas la resistencia en los U$S 50.500 el 2 de septiembre, no tuvieron éxito al tratar de hundir y mantener el precio por debajo de la línea de la tendencia a la baja. Esto podría haber atraído compras de los alcistas que llevaron a Bitcoin por encima de los U$S 50.500.

Por su parte, Cardano rompió por encima de la marca de los U$S 3 el 2 de septiembre, pero los alcistas no pudieron defender los niveles más altos como se ve en la larga mecha de la vela diaria. Aunque el precio volvió a caer por debajo de los U$S 2.97, los alcistas compraron la caída y están intentando de nuevo llevar el precio por encima de los USD 3.