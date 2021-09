La recuperación cripto llega con Bitcoin, Ethereum y Cardano

Luego de casi 10 días de la última corrección que sufrió el Bitcoin, BTC, que sacudió al resto de las criptomonedas a una baja que aún es observada por los analistas, volvió a rozar los U$S 48.000.

Esto con la grata noticia de Ethereum y Cardano que tuvieron gratas apreciaciones. En 24 horas, en el primer caso, tuvo un alza de un 5,41% y en el segundo de 4,09%.

Noticias que se completaron con la novedad de que en Argentina ya se ofrece Cardano, que tanto interés está despertando en el mundo por su capacidad de generar lo que se conoce como contratos inteligentes.

De hecho, durante la noche del jueves, a las 22.45, el BTC volvió a sobrepasar la línea de flotación indicada, habiendo cotizado en los U$S 48.023,19 con un registro de aumento de más de 2,22% en los últimos 7 días, luego de haber subido en 24 horas 0,71%. Lo que motivó sus perspectivas de alcanzar el nuevo máximo de U$S 50.000 para cumplir con la perspectiva de llegar a los U$S 100.000 a fin de 2021.

En el caso del Ethereum la novedad destacada fue su nivel de capitalización que llegó a los U$S 2,2 billones, mientras en las últimas 72 el BTC acompañó desde la cúspide al resto del mundo cripto con subas ininterrumpidas. Algo que los especialistas valoran más que considerar el fracaso que marcan algunos detractores que imponen el caso polémico que sigue resultando en El Salvador luego de que lo adoptara como moneda de curso legal.

Unas de las miradas optimistas sigue proviniendo de la nacional Satoshi Tango, que además de relanzar su APP, ya disponible tanto para sistemas Android e IOS, lanzó en setiembre la incorporación a su cartera de servicios de Cardano a su portfolio.

Según Matías Bari, CEO de Satoshi Tango, la inclusión de Cardano, es solo el primer paso de una serie de lanzamientos que la compañía que nació en Argentina y que cuenta actualmente con operaciones propias en Chile, Brasil y Perú, proyecta para este segundo semestre del 2021.

Elegir a Cardano

“Cardano (ADA) se encuentra en el top de las 5 cripto con mayor capitalización del mercado y es considerado uno de los proyectos con más futuro y aceptación del ecosistema”, explicó Bari (foto).

Cardano es el primer proyecto de Blockchain con su propia criptomoneda que parte de una filosofía académica y científica, dado que su desarrollo se basa en un equipo global y multidisciplinario, donde se encuentran ingenieros, matemáticos, científicos y profesionales de las finanzas y negocios y que está supervisado por la misma Fundación Cardano.

“La visión del equipo de Cardano es conciliar las necesidades de los usuarios con la de los reguladores con miras a que haya una mayor inclusión financiera. Cardano también permitirá el desarrollo de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas conocidas como dApps. Por sus características, esta cripto proyecta revolucionar aún más esta industria”, aseguró.

La apuesta para Bari es clara: “En SatoshiTango queremos agregar cada vez más valor y generar nuevas y más oportunidades para que nuestros usuarios puedan invertir con mejores resultados, de acuerdo a sus expectativas y perfiles. Nos tomamos con mucha responsabilidad el tiempo necesario para analizar cada proyecto, nos interiorizamos de su proyección y a partir de ello, es que vamos incorporando más soluciones financieras a nuestro portfolio”, declaró.

Las miradas que sigue acaparando el BTC

Según los analistas de mercado, los gráficos muestran un impulso alcista, lo que augura que el BTC podría romper nuevamente la barrera de los U$S 50.000, divulgó InfoTechnology.

Para lo que resta de septiembre, se espera que el BTC supere el punto de resistencia de los U$S$ 49.000 y en octubre, según los expertos, se espera que el activo podría acercarse a su máximo histórico nuevamente.

Otros ejecutivos miran más allá de los próximos meses. Cathie Wood, fundadora de ARK Invest, una empresa estadounidense de gestión de activos, sugirió que la criptomoneda podría alcanzar los U$S$ 500.000 en el año 2026.