La jugada de Messi por las criptomonedas refuerza al mercado

El largo listado de las criptomonedas por las cuales hoy los inversores pueden optar entre una vasta carta de unas 500 alternativas sumó un voto de confianza mayúsculo luego de que Lionel Messi aceptara una importante parte de su pago en Fan Tokens. Los activos digitales que hace poco están estrenando algunos clubes de Europa entre los que se incluye el París Saint Germain.

El 30 de junio pasado fue que El Ciudadano dio a conocer que en el Viejo Continente habían lanzado sus propias criptomonedas con el fin de seducir a sus fanáticos y al mismo tiempo captar inversiones alternativas, a modo de prueba, en un tiempo en que la pandemia por el coronavirus provocó profundos cambios hacia la era digital.

A escasas horas que la noticia comenzara a dar la vuelta al mundo es que la PSG Fan Token logró una suba de más de un 20% transformándose en la reciente novedad del mundo cripto que hace una semana está de buen ánimo luego de que el Bitcoin, la malla líder en su especie, superara los U$S 40.000 y el sábado, a la 01.35, cotizara en los U$S 47.635,26.

A esa misma hora la PSG Fan Token había logrado cotizar, desde su puesto número 327, en los U$S 41,15, brindándole confianza no solo a la criptomoneda lanzada con la compañía maltesa Chiliz, que dirige Alexandre Dreyfus, sino que además le otorgó un plus de valor a todo el grupo de criptoactivos que está bajo la lupa de gobiernos como Estados Unidos y la República Popular China.

Luego de salida del Barcelona, Lionel Messi, fue que recientemente firmó contrato con París Saint Germain por dos años, y uno de los datos curiosos es que una parte de su pago es a través de Fans Token.

Es por ello que el argentino recibirá una importante cantidad de estas criptomonedas y será el primer jugador en firmar un acuerdo de este tipo en el mundo.

"Crea un vínculo inmediato con la comunidad de millones de seguidores en todo el mundo. Esta iniciativa posiciona aún más al Paris Saint-Germain como una de las marcas deportivas más innovadoras y vanguardistas del mundo", afirmó el comunicado oficial del París Saint Germain.

Poco días atrás también se había anunciado el lanzamiento de una colección de los grandes éxitos de Lionel Messi en formato NFT.

Los NFT se volvieron objetos coleccionables y son uno de los productos que más crecieron dentro de la tecnología blockchain. Un collage de imágenes de Beeple se vendió el pasado marzo por 69 millones de dólares (unos 58 millones de euros) y es el NFT más caro vendido hasta la fecha.

En el último tiempo, el uso de las criptomonedas y de toda la tecnología de ese ecosistema ha ido creciendo significativamente a nivel mundial y recién se está comenzando a ver la punta del iceberg de todo su potencial.

Para Matías Bari (foto) -CEO y Cofundador de SatoshiTango- “se trata de una buena noticia para la industria, es una manera transparente de financiar proyectos de los clubes y es la nueva forma de crowdfunding”.

Y completó, “que una figura como Messi se vincule al mundo cripto implica que cree en las finanzas descentralizadas y el potencial de la blockchain. Es un voto de confianza en esta tecnología que vino para quedarse y revolucionar el universo financiero”.

Puntualmente la mentada Fan Token tiene como objetivo generar más unión entre los fanáticos y el club y de esa manera dar una vuelta de tuerca al llamado fan engadgement.

En otras palabras, que el seguidor del equipo, en este caso del PSG, tenga una relación más directa con su equipo y participe aún más de los éxitos y las decisiones clave del club.