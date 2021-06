Es más seguro ahorrar en Bitcoin que en pesos argentinos

La aún tibia advertencia del Banco Central de la República Argentina, BCRA, respecto al riesgo de invertir en Bitcoin, BTC, en el país es casi nada si se compara con el vértigo actual que sufren los ahorristas que guardan pesos en los bancos.

Poco hay que argumentar para explicar que la crisis económica que se sufre en el país gobernado por Alberto Fernández es tan impredecible como el número de la inflación con la que finalizará 2021 en tiempos de la segunda ola por el coronavirus.

Así lo ha analizado Miguel Schweizer, CEO de Quantia Capital, compañía que en Argentina provee soluciones para los inversores que desean cuidar sus capitales a través de distintas alternativas.

Respecto al comunicado del BCRA en cuestión, Schweizer, opinó que “no aporta nada nuevo respecto a su postura sobre el bitcoin y las criptomonedas. Es una comunicación que ya habían lanzado hace algunos años”. Y agregó: “Teniendo en cuenta todo lo que enumeran, podría decir que en Argentina sigue sin haber un marco regulatorio y que sigue siendo más riesgoso ahorrar en pesos”, agregó en declaraciones a Cointelegraph.

En ese sentido el especialista en inversiones recordó que durante “el peor año del Bitcoin, en 2018, quien tenía Bitcoin perdió menos que quien tenía pesos, en términos de poder de compra. Y la volatilidad fue más baja”, para el BTC respecto a lo que demostró la moneda oficial albiceleste.

“Tuvo menos volatilidad el Bitcoin contra el dólar, que el peso argentino contra el dólar en ese período”, remarcó el CEO de Quantia Capital.

Tal vez por esta simple apreciación de Miguel Schweizer es que los argentinos cada vez más se están volcando hacia el mundo cripto como lo reflejó hace poco El Ciudadano. Especialmente desde 2019 en que Forbes detectó que un 1,5% adquirió criptomonedas contándose ya varios de cientos de empresas que aceptan al BTC como moneda de pago.

En comparación, actualmente la Argentina es el país más desarrollado en cuanto finanzas cripto en toda América Latina ya que según información de Statista el país se encuentra cuatro en el mundo en términos de operaciones en criptomonedas con un poco más de 2 millones de cuentas y un poco más de 400 mil usuarios muy activos en todo el territorio nacional.

En la vereda de enfrente de quienes defienden al peso en forma oficial, según un estudio realizado en 2020 por el Center for the Governance of Change (CGC) de la IE University, un 79% de los argentinos que fueron encuestados respondió que preferían refugiarse en las criptomonedas antes que en el peso argentino.

Y en realidad los ahorristas donde pusieron sus consideraciones a la hora de ser consultados también colocaron su dinero Bitcoin habiéndose detectado un máximo volumen de negociaciones cuando se movieron cerca de U$S960.000 en tan solo una semana, según datos aportados por UsefulTulips.

Para quienes aún no están muy seguros de lo que son las criptomonedas podríamos afirmar que representan a una nueva clase de activos intangibles que están descentralizados. Esto es lo mismo que afirmar que no dependieron de una institución como el BCRA para ser emitidos. Y hoy por hoy son una alternativa respecto al dinero tradicional.

Para ese mercado es que ya fue pactada la emisión máxima de criptomonedas en el mundo: solamente pueden existir 21.000.000. Cifra de la cual ya fueron minados, o lo que es lo mismo “generados en forma segura en las cadenas de bloques conocidas como blockchain”, un poco más de 18.600.000. Por lo cual, en resumen, solamente se podrán agregar en el futuro inmediato no más de unos 2.000.000, por ejemplo, de BTC.

La nota de color en el mundo cripto es que a los tenedores de esas clases de activos se les asignan nombres de animales marítimos. Así pues quien posee solo un BTC es referido bajo el apelativo de “camarón”. Quien posee cerca de 50 BTC es conocido como “pulpo” y quien posee entre 1.000 y 5.000 BTC es identificado como “ballena”.

Wunderman Thompson por su parte realizó otro estudio en Argentina y que arrojó que aproximadamente un 60% de sus habitantes invirtieron en criptomonedas para proteger sus ahorros. Un 30% para diversificar sus inversiones y un 10% para estar en línea con una tendencia tecnológica.