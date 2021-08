El Bitcoin supera su propia crisis y ahora enfrenta a Biden

Contradiciendo a los malos agoreros respecto a su madurez de vida el Bitcoin, BTC, no solamente superó su mal momento luego de tres meses de vientos en contra sino que ahora se situó por sobre los U$S 43.000 durante el viernes que lo leyó a las 21.58 en los U$S 43.011,43 la unidad.

Sin embargo, la ganancia que tuvo a fines de julio de un 42%, y con la experiencia de haber sorteado duras peleas, principalmente contra el gobierno de la República Popular China, ahora se apresta a librar una batalla contra la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Muchos entusiastas en su momento advirtieron que la pulseada con China favorecería al BTC.

Es que el gobernador de uno de los países más fuertes del Planeta está planeando obtener unos U$S 30.000 millones, de las criptomonedas, luego de que se le enrareció el clima presupuestario tras haber presentado su plan de gastos para 2022 y que tuvo un efecto negativo en la cotización de la moneda estadounidense.

La presión ahora que tendrá que tratar de sortear principalmente el BTC está dada por la propuesta de infraestructura en el mismo Senado del país del Norte donde un proyecto de ley, el llamado HR 3684, planteó un endurecimiento de las reglas sobre la normativa vigente para las compañías que acuñan criptodivisas.

La nueva regulación es la que estaría frenando hoy día la continuidad de la escalada del BTC que tuvo una buena semana habiendo superado en los últimos días la barrera que consideró durante varios meses como imposible y que estuvo concentrada en los U$S 40.000.

Esta vez la apuesta de la gestión Biden puso la lupa en los requisitos de declaración de los operadores de criptomonedas que estuvieron celebrando la apreciación del BTC por lo que los promotores del nuevo proyecto de ley esperan obtener jugosas recaudaciones fiscales sobre las transacciones de los citados activos digitales.

El 7 de abril pasado fue que el BTC había llegado a acariciar los U$S 65.000 por primera vez en su breve historia, pero desde ese momento fue que emprendió una firme tendencia vendedora que lo llevó en junio hasta un piso de U$S 29.000.

Precisamente el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Gary Gensler (foto), reconoció que su interés en el asunto de las criptomonedas no significa que sea simpático con el enfoque de supervisión sin intervención que a muchos entusiastas les gustaría ver.

Por ello es que los funcionarios del gobierno de Joe Biden siguen luchado con la forma de participar, mediante impuestos, al mercado de unos U$S 1,6 billones, actualmente en su mayoría no regulado, lo que ha despertado el interés estatal de aumentar la recaudación en un momento clave en el que dólar perdió valor.

Para Daniel Kim, de Maplo Fiance (foto), el desaliento para que el BTC pueda seguir subiendo sostenidamente en las próximas jornadas esté dado seguramente por el citado proyecto de infraestructura, “lo que ha generado mucho temor, incertidumbre y dudas sobre los usuarios que estuvieron moviendo fondos en las plataformas, lo que redujo la fluidez y la incertidumbre del precio con un impacto que está a la vista”.

Por su parte Naeem Aslam (foto), jefe de análisis de AvaTrade, admitió que la reciente caída de los precios en parte fueron “por un retroceso regular observado desde una fuerte ganancia vista en las últimas semanas". El analista reconoció que “anteriormente, los fuertes comentarios de Elon Musk y Cathie Wood, de Ark Investment, apoyaron la recuperación del activo digital", dijo.

Además manifestaron que en el mercado esperan “que el retroceso madure en una o dos semanas cerca de la media móvil de 50 días en torno a los U$S 34.000, después de lo cual es probable que el BTC supere los U$S 42.600 para prepararse a un objetivo alcista cercano a los U$S 51.000", según Katie Stockton, directora gerente de Fairlead Strategies.