El Bitcoin se afianza en el mercado iniciando una buena semana

La mayoría de las miradas de los inversores alrededor del mundo siguen estando puestas en el desempeño del Bitcoin, BTC, que esta semana inició superando por un breve lapso la marca de los U$S 50.000, para descansar a las 22.36 del lunes en los U$S 49.019,03.

Si bien se pudo apreciar que en menos de 24 horas fluctuó en torno a un margen de unos U$S 1.000 los expertos consideraron como valioso el hecho de que durante el fin de semana con esfuerzo había superado la línea de los U$S 48.000 para luego volver a caer.

En forma similar, lo ocurrido el primer día de la semana solo marca el afianzamiento del BTC que ahora está prometiendo iniciar una racha alcista que para los más optimistas lo llevarán muy cerca de los U$S 100.000 para fin de 2021. Tal vez preparándose para un 2022 en el que ya están calculando que superará los U$S 300.000 la unidad. Incluso, un experto argentino recientemente ventiló su análisis en el que pronosticó que el BTC alcanzará el U$S 1.000.000, aunque no en el corto plazo.

Claro que la confianza lograda por el BTC hizo que sus criptomonedas hermanas tuvieran un empuje para cotizar, en su gran mayoría, con marcadores en verde. O lo que es lo mismo, con confirmadas apreciaciones respecto a la moneda de referencia: la de Estados Unidos, EEUU.

El segundo dato relevante es que el nivel de capitalización del BTC, el mismo lunes trepó por sobre los U$S 940.000 millones, acercándose a los U$S 1.000 millón. Aunque a las pocas horas, también a las 22.36 del lunes, llegó a los U$S 923.224,594. Este logro, tan solo en las últimas semanas cuando inició su recuperación luego de la abrupta caída en mayo que lo había dejado en los U$S 29.999. Fue cuando superó los U$S 30.000 y a los pocos días los U$S 40.000.

Según InfoTechnology, medio especializado en criptoactivos, “en la actualidad, Bitcoin muestra resistencia en los U$S 49.200 y también en los U$S$ 61.000 en los gráficos y los inversores creen que es probable que los precios mejoren en los próximos días e incluso sugieren que habrá un nivel de consolidación”.

A base de ese análisis observó que “todas las demás criptomonedas como Ether, XRP, Cardano, Dogecoin, Stellar, Polkadot, Uniswap, Chainlink y Litecoin se vieron beneficiadas por la suba y su precio subió entre dos y 12%”.

Debido a que Bitcoin alcanzó los US$ 50.000 nuevamente, los inversores dicen que hay un impulso positivo en el mercado pero alertan que será "una semana agitada".

Factores que empujan el precio del BTC

Esta nueva suba se debe a dos factores, según InfoTechnology: el primero, PayPal, la plataforma de envío de dinero, anunció que lanzará servicios para comprar, vender y almacenar criptomonedas en el Reino Unido.

El servicio ya había sido implementado en EEUU y marca una primera expansión internacional fuera del país norteamericano. Según fuentes del sector, PayPal podría aspirar a una mayor adopción de las criptomonedas.

"Estamos comprometidos a continuar trabajando estrechamente con los reguladores en el Reino Unido, y en todo el mundo, para ofrecer nuestro apoyo y contribuir significativamente a dar forma al papel que desempeñarán las monedas digitales en el futuro de las finanzas y el comercio globales", informó PayPal en un comunicado.

En segundo lugar, Coinbase, el primer exchange de compraventa de criptomonedas que logró cotizar en la bolsa de Nueva York, dio a conocer en su último balance general que adquirirá U$S 500 millones en criptomonedas y asignará el 10% de sus ganancias trimestrales a comprar activos digitales.

Además, esta semana, los inversores esperan que Riot Blockchain, una compañía dedicada a la minería de BTC, informe sus ganancias del segundo trimestre. Que en el caso que sean positivas, podría llevar a una nueva suba de BTC y también revalorizar sus acciones en la bolsa.