El Bitcoin debuta en El Salvador esperando una compra masiva

Este martes se presenta como una jornada clave para el Bitcoin, BTC, ya que debuta en forma oficial como moneda de uso legal en El Salvador, a primera hora de Argentina, y espera una compra masiva ante el desafío lanzado por @thadiusb en la red social Reddit. Iniciativa también observada en Twitter.

El usuario de Reddit solicitó puntualmente coordinar la compra de U$S 30 en BTC para las 2 PM, hora estándar del Pacífico. Ese momento, que ya tiene cuenta regresiva, se refiere a un instante de hora antes que entre en vigencia la ya mentada ley en la nación centroamericana que gobierna Nayib Bukele.

“Este es un momento importante en Bitcoin. Demostremos a El Salvador, para aquellos que todavía están indecisos, que Bitcoin tiene valor para ellos. Y para todos. Bitcoin es significativo”, propuso @thadiusb, quien, según su análisis, “si cada uno de los 3,3 millones de miembros de esa comunidad comprara U$S 30 en BTC, daría una compra total de U$S 99,5 millones. La apreciación reciente del BTC además tuvo un efecto beneficioso en el resto de los criptoactivos que se han visto revalorizados.

En cuanto a cotización la iniciativa se mostró atractiva ante la leve baja que demostró hoy martes, a las 12.27, el BTC que se paró en los U$S 47.104,30 cuando ha estado rozando durante los últimos 7 días la marca de los U$S 50.000, con un pronóstico más que auspicioso que lo propone como un serio activo que podría llegar a los U$S 100 mil para fin de 2021.

Por ello es que la propuesta de @thadiusb tuvo más de 2.100 respuestas en luego de su publicación en Reddit. La mayoría de ellas en apoyo a la iniciativa. La publicación se multiplicó aceleradamente y llegando a respetados inversores como Michael Saylor, quien tiene millones de U$S en BTC con su empresa MicroStrategy. “¿Te unes a nosotros?”, tuiteó. Saylor despertando aún más el interés por la criptomoneda.

Por su parte Nayib Bukele ya había sugerido que la entrada en juego del BTC en El Salvador contribuirá a la bancarización de la población y evitará una pérdida de U$S 400 millones en las transferencias que los ciudadanos de su país envían desde el extranjero y que representan casi un 22% del Producto Interno, PBI, del país latinoamericano.

En El Salvador, que hoy oficialmente toma un lugar en la historia como el primer país que adoptó al BTC, que dolarizó su economía hace dos décadas, la mayoría de los 6,5 millones de habitantes rechaza al criptoactivo impulsado por Bukele y prefiere seguir usando el billete estadounidense, según las últimas encuestas.

"Ese bitcoin es una moneda que no existe, es una moneda que no va a favorecer a los pobres sino a los acaudalados, porque uno de pobre, ¿qué puede invertir, si a duras penas tenemos para comer?", dijo José Santos Melara, un veterano de la guerra civil (1980-1992) que el viernes participó en una protesta contra la criptomoneda, informó la agencia de noticias AFP.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, encolumnada detrás de la iniciativa de Bukele, aprobó en junio pasado la Ley Bitcoin y a fines de agosto avaló un fideicomiso de U$S 150 millones. Todo bajo el pretexto de garantizar la "convertibilidad automática" del BTC al U$S.

Economistas y organizaciones internacionales como el Banco Mundial, BM, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, son escépticos sobre la adopción del BTC como moneda junto al U$S.

Tendrá un "impacto negativo" en las condiciones de vida de la población dada la "alta volatilidad del precio de la cotización", e "incidirá en precios de los bienes y servicios", aseguró el economista Óscar Cabrera, de la Universidad de El Salvador y expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador.