Criptomonedas: Argentina estrena aplicación para tarjetas

En uno de los mejores momentos de las criptomonedas que vive el mundo en 2021 se conoció que Argentina, luego de haber recibido un proyecto de ley para cobrar en esos activos de mercado, ya tiene su primera aplicación para que los usuarios puedan adquirirlas mediante operaciones con tarjetas de crédito.

En forma similar a la demanda de servicios que se están observado alrededor del Globo, el país sumó uno nuevo y que entusiasma especialmente a los nuevos inversores que necesitaban métodos más fáciles de compra justo cuando esta semana el Bitcoin, BTC, pasó por un breve lapso los U$S 50.000. A las 21.46 de ayer sábado, la principal criptomoneda se había mantenido sobre los U$S 49.000, cotizando precisamente en U$S 49.101,90, sellando un afianzamiento que los analistas ya habían anticipado antes de que finalizara agosto.

La iniciativa fue de SatoshiTango que en verdad relanzó su "killer app", como una nueva aplicación que colocó ahora al usuario en el centro, brindándole una mejor experiencia y todas las funcionalidades que responden a su necesidades e intereses. Algo que demandaban principalmente los inversores novatos que aún no conocen en detalle los procedimientos para ingresar el mundo cripto, por ejemplo, a través de lo que se conoce como finanzas descentralizadas DeFi. Que en definitiva son instrumentos de referencia como un banco como intermediario. Esto último conocido como aplicaciones descentralizadas o Dapps.

La nueva app de SatoshiTango ya quedó disponible para Android y IOS, y se destaca por su robustez, agilidad y reveló un fuerte trabajo de UX y UI. Claro, gracias a horas de programación, por ejemplo en código JAVA, que es el que sigue mandando en el universo de los teléfonos móviles que utilizan el primer sistema operativo referido.

“En este sentido, además de renovar su aspecto visual, asegura un recorrido de usuario coherente mediante una navegación amigable y segura y agrega algunas funcionalidades únicas en el mercado”, informaron oficialmente desde Satoshi Tango.

“El relanzamiento de la app incluye también una funcionalidad única en el mercado mediante la cual, los usuarios de SatoshiTango de Argentina, pueden comprar cripto y hacer recargas con tarjeta de crédito”, confirmaron.

Y añadieron: “Nos enorgullece ser los primeros en el país en brindar esta posibilidad ya que este nuevo método era uno de los aspectos más pedidos por nuestros usuarios y es una de las demandas frecuentes de todo el ecosistema”, apuntó Mariano Craiem, Cofundador y CTO de SatoshiTango.

Craiem además adelantó que “pronto esta alternativa de cargas con tarjeta de crédito estará disponible en el resto de los mercados donde operamos: Chile, Perú, Brasil, México y Venezuela”.

“Gracias al intercambio estrecho y a encuestas que realizamos a nuestros clientes pudimos escucharlos y tomar su feedback para incorporar modificaciones en la nueva nueva app. Priorizamos a nuestros usuarios y a partir de ello, renovamos completamente el diseño del front, actualizamos funcionalidades y robustecimos la aplicación a nivel desarrollo, lo cual sienta las bases para actualizaciones y mejoras de aquí en adelante”, precisó.

Además del rediseño y el foco puesto en la experiencia de usuario, el relanzamiento de la “killer app” de SatoshiTango, es el primer paso dentro de un plan de lanzamiento estratégico de más productos y novedades que se darán a conocer en este segundo semestre del 2021.

“Se viene el relanzamiento de nuestra web y más criptomonedas próximamente”, apuntó Craiem.

La compañía con más de 7 años en el mercado y con sede principal en Buenos Aires, Argentina, buscó profundizar su liderazgo en la región con operaciones propias en Chile, Perú y Brasil al tiempo que prosigue trabajando con clientes de otros 93 países.