Celebran la actualidad del Bitcoin y el futuro de las criptomonedas

El Bitcoin, BTC, se estaría preparando para lograr un rebote ascendente en los próximos días tal como fue anticipado en El Ciudadano. Esto, luego de observar que el 10 de agosto llegó a tocar la marca de los U$S 46.000, para luego acomodarse sobre los U$S 44.500 y el 14 del mismo mes trepar hasta mirar desde arriba la línea de los U$S 48.000.

A pesar de que anoche, a las 22.18, había cotizado en los U$S 44.509,14, los especialistas indican que el tenue vaivén se debe a un acomodamiento de su valor que en forma activa está buscando trepar gracias al interés que ha despertado en los inversores que ahora están celebrando su fortaleza.

Con tal interés que los más optimistas esperan no quedarse fuera de un juego por el que esperan ganar mucho dinero luego de que a fin de año, predicen, el BTC logre superar la increíble marca de los U$S 100.000. Según lo estudiado por la analista Nunya Bizniz, el punto de valor se manifiesta cerca de los U$S 46.123. Estimación que podría estar anunciando que los volúmenes de compra podrían aumentar debido a que los criptoinversores de corto plazo calculan el actual acomodamiento de retroceso como una nueva prueba de soporte y resistencia que no significaría que vuelva a perforar la flotación de los U$S 40.000.

Muchas podrían ser las explicaciones a tal desempeño entre las no pueden dejar de enumerarse los claros apoyos de los magnates Elon Musk, CEO de Tesla y de Jack Dorsey, CEO de Twitter, y de la manera en la que resistió los fervientes ataques tanto del gobierno de los Estados Unidos como de la República Popular China.

En el caso de Argentina, país que ya cuenta con un proyecto de ley nacional para que los trabajadores puedan optar por cobrar sus sueldos en criptomonedas, en las últimas horas se conoció la ilusión que despertó en torno a los criptoactivos el propio presidente Alberto Fernández. El mandatario latinoamericano manifestó que habría que acostumbrarse “y aprovechar lo bueno” de las criptomonedas, aludiendo que podrían ser utilizadas para combatir el aumento de la inflación. Un flagelo que jaquea la gestión de Fernández próximo a enfrentar a un nuevo desafío frente a las urnas.

El presidente argentino, durante una reciente entrevista amplió que “la discusión sobre el funcionamiento de las criptomonedas es mundial y debo confesar que es un tema de cuidado, en mi caso, por lo desconocido. Pero no hay que negarse, tal vez es un buen camino”.

Según el medio especializado CoinTelegraph “la recuperación del 65% del BTC, que pasó de estar por debajo de los U$S 29.500 el 20 de julio a alcanzar un máximo de U$S 48.200 el 14 de agosto, tardó menos de un mes y ayudó a devolver el sentimiento alcista al mercado de criptomonedas y a los traders que temían la perspectiva de otro mercado bajista prolongado”.

Para los analistas esta fase de comportamiento lateral está dando además a las altcoins la oportunidad de dar un paso al frente. Como prueba de esto último se pondera la capitalización total del mercado de las altcoins que ha subido un 80% desde el 20 de julio. Mientras tanto, el índice del dominio de BTC ha bajado un 10% desde el 30 de julio.

Por su parte, datos de TradingView muestran que la tasa de dominio de BTC había estado aumentando en las últimas semanas. Pero esta tendencia se desvaneció para el BTC el 30 de julio, ya que varios proyectos de altcoins se recuperaron debido a un rebote de sobreventa en todo el mercado, nuevas asociaciones y actualizaciones de protocolo.

Por lo tanto, el buen desempeño actual del BTC no es lo único que observan los traders. También que los proyectos centrados en los tokens no fungibles (NFT) y en finanzas descentralizadas (DeFi) fueron los principales ganadores del sector de las altcoins en las últimas cuatro semanas, lo cual encienden muchas luces verdes para otras opciones de inversión en el vasto territorio de las criptomonedas. Tal como hace unos días lo hizo Lionel Messi, quien aceptó buena parte de su reciente contrato en el País Saint Germain con PSG Tokens.