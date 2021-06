Bitcoin: no es tiempo de festejar a pesar del buen momento

Generalmente se sostiene que la euforia que suelen transmitir los operadores de los mercados de valores, cualquiera sean sus naturalezas, a los inversores, no es una buena razón para fundamentar consejos apresurados. Al menos en el caso de las criptomonedas que, atadas a la suerte del Bitcoin, BTC, en las últimas 48 horas demostraron que hay vida después del desmoronamiento reciente.

El miércoles ya se había comenzado a vislumbrar un tenue haz de luz al final del túnel en el que debió ingresar luego de que alcanzara sobrepasar el umbral de los U$S38.000, dando plenas señales de recuperación tras la embestida que sufrió de manos de Elon Musk, quien después se corrigió a través de Twitter, del gobierno de Estados Unidos, y de su par de China.

Un día después, pasado el mediodía, a las 14.24, la cotización del BTC había alcanzado los U$S38.933,93 y el Ethereum los U$S2.839,90; lo que había provocado en muchos tenedores de los criptoactivos un estado emocional casi rozando con la mencionada euforia.

Sin embargo, los analistas están anticipando que durante el fin de semana que inicia mañana, según datos de Cointelegraph Markets Pro y de TradingView, se produciría un movimiento de corrección propio de la volatilidad de las mismas criptomonedas que ingresaría en una nueva prueba bajista antes de ajustarse a un alza más sostenida.

Crypto Ed (foto), uno de los comercializadores cripto más seguidos en las redes sociales por los inversores que ya llevan un tiempo en ese mercado digital, aseguró que “se podría necesitar otra prueba bajista a corto plazo antes de volver con fuerza. Mientras tanto, puede ser un caso para sonreír y soportar movimientos familiares”.

Y añadió: “Creo que estamos cerca de una reversión y una corrección durante el día antes de volver a subir”, les aseguró a sus seguidores en Twitter el mismo jueves, mientras el BTC seguía apreciándose respecto a su par del dólar.

Esta es una gran noticia para los inversores que apostaron al BTC allá por el mes de febrero de 2019 cuando la cotización unitaria de la criptomoneda había alcanzado una base de U$S3.000. Dos años más tarde, en el primer trimestre de 2021, había demostrado su capacidad de seguir asombrando al mundo cuando trepó en abril por encima de los U$S60.000 para luego desplomarse, como hemos visto en lo reciente, y equilibrarse en torno a los U$S37.000 actuales. Aunque hoy esté pendulando por encima de los U$S38.000.

Algo similar sucedió con Ethereum que durante el mes pasado primero marcó cotizaciones máximas históricas y luego se derrumbó de la mano del BTC, aunque actualmente su recomposición giró en torno a los U$S2.700, habiendo superado recientemente los U$S2.800.

Y una de las razones de las correcciones que se esperan sean evidentes durante el fin de semana es que la suba que unos festejan paralelamente generan temor en quienes aún no se deciden en ingresar a este universo y los nuevos aspirantes que espera el mercado por el momento no dan el paso crucial. Y en consecuencia la demanda contenida sigue siendo nada más que eso, no observándose una conducta compradora mayoritaria mientras el sube y baja continúa hamacándose a la luz de los últimos acontecimientos.

Pero, aunque no es ahora el momento de zambullirse en los festejos plenos sí hay un mejor brillo de esa tenue luz del miércoles, ya que al parecer lo ya están llamando el Día D del BTC estaría por iniciar en cualquier momento tras las últimas correcciones. Así lo ha indicado en las últimas horas David Puell, un famoso arquitecto de un indicador conocido como el Puell Múltiple.

Según el indicador en cuestión tanto lo que se conoce técnicamente como el Delta Cap como el Precio Equilibrado están proporcionando señales de que el BTC podría ya estar en terreno de plena recuperación. “Hay que estar muy atentos a la lo que ocurra con la confluencia de estos en el próximo descenso”, apuntó Puell.

“En medio de todo este entorno tan dinámico afortunadamente, para los usuarios del mundo cripto existen numerosas alternativas para sumar a la cartera”, asegura iProUp.

Y añadió: “Algunas de ellas tienen una reconocida trayectoria y respaldo demostrado, mientras que otras, que recolectaron en lo que va del año rendimientos exorbitantes, no son del agrado de los expertos, que las miran de reojo”.