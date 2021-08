A pesar de la corrección predicen que el Bitcoin volará

El Bitcoin, BTC, podría llegar a tocar el cielo con con sus invisibles manos a pesar de que esta semana su desempeño inicial no fuera semejante al demostrado en los últimos 7 días cuando superó por un instante la barrera de los U$S 50.000 y quedó por varios días sobre los U$S 49.000.

Sin embargo, haberse mantenido con esfuerzo sobre la línea de flotación de los U$S 47.000 y no llegar a buscar el cierre de los U$S 40.000, es una excelente señal para los expertos que confían en que en lo que resta de 2021 no volverá a derrapar tal como lo hizo en mayo, cuando perdió casi un 40% de su valor luego de haber superado en abril los U$S 60.000.

Según Carl Martin Runefelt (foto), analista, YouTuber y fundador de The Moon AB, la criptomoneda líder del mercado electrónico podría llegar a escalar hasta los U$S 500.000 e incluso pasar esa increíble barrera en los próximos 9 meses de mantener su tendencia de aceptación entre los inversores que volvieron a confiar.

En consonancia, aunque bastante más optimista, hacen 10 días exactos, el argentino Carlos Maslatón predijo en el suceso en su país DescentralizAr, que el BTC llegaría a cotizar a U$S 1.000.000 la unidad aunque no el mediano plazo. Aunque sí predijo que en 2022 llegará a superar la barrera de los U$S 350.000.

"Yo diría que ver a Bitcoin (BTC) entre U$S 200.000 y U$S 500.000 es factible que suceda en los próximos 9 meses y U$S 700.000 sería menos factible pero posible también”, pronosticó recientemente el trader y analista técnico Runefelt.

El especialista, seguido por casi medio millón de personas en su cuenta de Twitter, fue entrevistado días atrás con la educadora argentina Catalina Castro (foto), que conduce el canal de YouTube Tech.

Durante la entrevista con la joven el especialista en criptomonedas ventiló sus análisis sobre el precio de BTC a corto, mediano y largo plazo.

Según Runefelt, durante unos 9 meses más, continuaría una etapa alcista del corriente ciclo para luego entrar en un mercado de tendencia descendente, divulgó Ambito.

"La mayoría de la gente en el mercado espera el nivel de USD 200 mil o USD 300 mil para los próximos 8 o 9 meses", dijo Runefelt y agregó: "Yo creo que vamos a ver lo inesperado y esto podría ser entrar en un mercado bajista o que superemos por bastante las expectativas, con el precio entre u$s500 mil y u$s1.000.000, por lo que u$s700 es un escenario posible".

Respecto la tan anunciada cifra de U$S 1.000.000 por BTC, Carl consideró que es "inevitable", aunque, según expresó, "la pregunta es si va a suceder en los próximos meses o no".

Según el pronóstico reciente de Maslatón, habría que esperar hasta 2025 para ver al precio de BTC en esa cifra. Maslatón sí coincidió con Runefelt en el anuncio que marcó que en 2022 la criptomoneda podría verse en precios cercanos a los U$S 500.000.

Como ya se había adelantado en El Ciudadano y oteando hacia un horizonte futuro, teniendo en cuenta “todo el movimiento que ahora se está navegando”, y pensando en un monto máximo, Maslatón habló de dos cifras a tener en cuenta pensando hacia donde irá el precio de Bitcoin en el corto plazo.

“Yo tengo dos números: uno es U$S 357.934. Lo que ahora vale 49.212 tiene como objetivo la cifra de U$S 357.934. La segunda extensión posible es 464.342. A uno de esos dos niveles vamos”, según el abogado argentino especialista en criptomonedas.

“Vamos hacia el palo verde (un millón de dólares) de Bitcoin pero no de manera directa. Vamos más adelante, de forma indirecta”, había remarcado Maslatón.