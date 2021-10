Pese al descontento de varios sectores de la oposición y tras no acordar con el sector privado, el Gobierno oficializó este miércoles el congelamiento de precios de unos 1.430 productos de consumo masivo en todo el país. A través de esta medida, se retrotraen los precios al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de enero próximo.

Miguel Calvete, director del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y fue consultado por la nueva medida del Gobierno para tratar de controlar los incrementos de precios. “De 10 unidades, las grandes industrias entregan 7”, sostuvo Calvete.

-Para fin de año hay mucha especulación, pero este es particular por las elecciones de medio término. ¿Cómo ve el accionar de Feletti y el de las empresas?

-En principio tanto Roberto Feletti como Débora Georgi es indubitable la capacidad de gestión que tienen, han sido muchas veces funcionarios y tienen vasta experiencia. Ahora, a una semana de haber asumido no pueden resolver 30 años de un desequilibrio fiscal e inflación en Argentina. Razón por la cual creo que estas medidas tienen tinte electoral o marcar la cancha que realmente tenga efectividad conducente.

- La disconformidad por parte de las empresas viene desde hace tiempo, antes de que asumiera Feletti. Hace más de dos meses que empresas que tenían acuerdos en Precios Cuidados, Precios Máximos habían manifestado la disconformidad. Tanto los insumos como algunos procesos de producción habían sufrido incremento.

- Lógicamente, lo que vemos reflejado es que sobre 10 unidades las grandes industrias entregan 6 o 7. Ha habido retracción del 30% en la entrega. Sumado a esto hay una producción bastante limitada, con una capacidad ociosa alrededor del 35%. Ante el sostenimiento de demanda post pandemia iba a haber una presión superior al 3,5% y seguramente en octubre lo va a superar, sobre todo en alimentos.

- Obviamente los acuerdos que no surgen por consenso, suelen ser más complicados. Pero en este caso aunque hubiera consenso si no se toman soluciones de fondo y por más que manifiesten las empresas la voluntad de sostenerlo vamos a ver en noviembre y diciembre los huecos en góndola. No podemos hablar de desabastecimiento, pero sí seguramente retracción en las entregas muy fuerte.

-Estas reuniones que mantuvo Feletti lo hizo con un pequeño sector de la cadena, no se tuvo en cuenta a pequeños comerciantes, mercados chinos y ni hablar del mercado en negro.

-Sí, tenemos un 40% dela economía en negro y no se puede solamente llamar a 30 grandes internacionales y 30 cadenas de supermercados. Sin dudas hace falta desde el proveedor de insumos hasta las pymes, industrias intermedias, distribuidores, mayoristas, cadenas del interior, despensas de barrio, mercados chinos, grandes cadenas, son muchos los integrantes en la cadena de valor y todos tienen su responsabilidad en la formación del precio. De hecho el Gobierno también, no olvidemos que un kilo de yerba o azúcar tiene un 50% de impuesto. Entonces, el Estado tiene a través de los tributos e impuestos nacionales, provinciales y municipales una responsabilidad en esto.

-¿Se puede hablar de fracaso en áreas del Gobierno sensibles si se cambian los funcionarios cada dos años?

-No sé si fracaso, pero efectivamente no hubo éxito sumado a un año post pandemia. El desgaste es otro, hacen falta cambio y seguramente después del 15 de noviembre habrá muchos cambios más.