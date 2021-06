Carne: el campo difiere con el Gobierno y prepara una respuesta

Las intervenciones que ha venido practicando el Gobierno Nacional a las exportaciones de carne argentina siguen siendo motivo de preocupación y discusión en el sector agropecuario que recientemente se reunió con el presidente Alberto Fernández. Tras lo cual la reflexión es que “seguramente habrá una respuesta del campo”.

En ese sentido desde el sector productivo consideraron, una vez más, que las trabas al comercio exterior a la ganadería lejos producirá un equilibrio a la baja de los precios de la carne vacuna en el mercado interior y que, al contrario de la meta buscada, producirá un grave daño para el sector pecuario.

Luego de la reunión en Casa Rosada para los referentes ganaderos quedó claro que continúa la fuerte intervención en las exportaciones y en esas condiciones “no hay nada que justifique imaginar un Plan Ganadero o Programa de incentivos que requiere, como insumos esenciales confianza, compromiso y estabilidad a largo plazo”, reflexionaron desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, CONINAGRO.

Para los privados la producción de carnes argentinas, lejos de estar estancada, “ha mostrado una capacidad de cambio, adaptación y resiliencia extraordinarias, generando 100% más de producción de carnes y un 1.400 % más de producción de granos transformándose en uno de los sectores más destacados y dinamizantes de la economía argentina”.

“Nosotros tenemos que buscar un esquema transversal. Debemos ir por la regionalización de las medidas. Las medidas generales y que no tienen una mirada regional que aborde la especificidad de cada región, desestabilizan y no dan previsibilidad. CONINAGRO está a favor de la exportación y de fomentar la producción, incluyendo medidas acordes al tipo de explotación ganadera y de carnes en cada zona. Es exactamente todo lo contrario de lo que piensa el Gobierno. Le hicimos saber al Presidente que no estamos de acuerdo”, sostuvo Carlos Iannizzotto acerca de la reunión en la Casa Rosada.

Hace unos 50 años Argentina contaba con aproximadamente 50 millones de cabezas de ganado y producía alrededor de 2,7 millones de toneladas. De las cuales exportaba cerca del 20% y consumía un 80% que, en función de la población, equivalían a cerca de entre 85 y 90 kilogramos por habitante y por año. Este volumen al que le sumaban entre 7 y 10 kg de las otras carnes le permitía alcanzar un consumo total de carnes cercano a 100 kg.

"Tal fue el avance de la agricultura que en 50 años pasamos de cosechar 14 millones de hectáreas a mas de 37 millones en la actualidad que lógicamente y en su enorme mayoría se restaron de la superficie destinada a la producción ganadera. La producción de ganado vacuno alcanza hoy un stock 10% superior y una producción de un 15% más alta que en el pasado. En paralelo y merced a la capacidad de reinventarse, la agroindustria incrementó la producción de las otras carnes un 1.200% gracias, entre otras cosas, al crecimiento en la producción de granos que hoy permiten más que duplicar la producción de las carnes que permite un consumo promedio de 115 kg de carnes por año sin contar los aproximadamente 5 kg de pescado que le permite liderar el consumo de carne a nivel global”, detallaron desde CONINAGRO en un informe que ya está en manos del oficialismo argentino.

Y aseguraron que “la solución es producir más pero la señal es producir menos. Si restringen están perjudicando a los más débiles, al productor y al trabajador. Nadie puede asegurar absolutamente nada del precio, hay factores extra que inciden y no tienen vinculación con la cadena cárnica”, agregó el mendocino.

“Creemos que esta no es la solución y es una mala señal para el sector trabajador. Tenemos que optar por una mayor producción y regionalización de cada una de las producciones”, enfatizó Iannizzotto (foto).

Se estima, según datos oficiales, que cada uno de los 23 millones de hectáreas de los mejores suelos ganaderos que pasaron a la agricultura permitían mantener, con criterio conservador, 1 animal vacuno adulto a lo largo del año por hectárea.

“Para expresarlos en producción anual de carne es importante considerar que la tasa de extracción anual (cabezas a faena sobre stock adulto) alcanza en promedio el 35% por lo que en la producción potencial de los 23 millones de hectáreas cedidas a la agricultura hubieran permitido producir anualmente alrededor de 1,85 millones de toneladas adicionales que, sumada a la producción actual, permitiría alcanzar cerca de los 5 millones de toneladas reconocidas por el propio Gobierno como un objetivo extraordinario”, explicaron desde la entidad nacional.

Por su parte, el vicepresidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica (foto), reflexionó: “Es muy importante diagramar un Plan Ganadero que incentive la inversión productiva en pasturas, verdeos, gestión del conocimiento y tecnología digital, genética, sanidad, etcétera, porque no va a volver la ganadería a ocupar los mejores suelos, sino que debemos intensificar y hacer más eficiente la producción de carne. Y por otro lado urge alcanzar una estabilidad en las políticas públicas. Esto acarrea un efecto grave por medidas gubernamentales de cierre y apertura de mercados. Es para el sector de la ganadería muy importante, por ser de gran inversión y ciclos largos contar con reglas previsibles”.

La descripción de los hechos, cuyos datos surgen de las estadísticas oficiales, “permitieron afirmar que la producción de carnes argentinas, lejos de estar estancadas, han mostrado una capacidad de cambio, adaptación y resiliencia extraordinarias, generando 100% más de producción de carnes y un 1400 % más de producción de granos transformándose en uno de los sectores más destacados y dinamizantes de la economía argentina”, completó.

Enfático, Iannizzotto, aseguró que “el anuncio real es que hay restricciones. Aunque sea menor hay una restricción a cortar. Esto es una mala señal, no podemos darle ninguna garantía a nadie de que el precio de la carne se torne accesible. Hay otras medidas más urgentes que tiene el gobierno, que están vinculadas a la necesidad del tema impositivo e inflacionario”, consideró.

Y adelantó que “seguramente habrá una respuesta del campo luego de esto. Nos han invitado a participar de un Plan Ganadero, que seguramente vamos a participar como siempre ha hecho CONINAGRO. Vamos de la mano del acuerdo y el consenso, pero también con énfasis decimos que no es el camino la restricción, porque bajará el precio al productor y no bajará al consumidor. Veremos qué respuestas exigen nuestras bases”, sentenció.

Temas técnicos propuestos a considerar

Más terneros por vaca con tecnología aplicada y presión impositiva soportable Más kilos por animal faenado, con financiamiento adecuado No a la venta de medias reses y el estándar sanitario único, con controles en serio Régimen especial para pequeños productores ganaderos para que que todos sigamos en carrera