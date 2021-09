A raíz de la crisis económica que trajo la pandemia de COVID-19, cada vez son más las empresas argentinas que deciden emigrar hacia otros países, especialmente a Estados Unidos, que reabre sus puertas a inversores argentinos.

Inés Bloch, abogada especializada en procesos de Visas Empresariales y de Negocios y Solange, abogada de inmigraciones, hablaron con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y explicó cómo es el proceso para los empresarios que desean instalarse fuera de la Argentina.

"Somos un estudio boutique especializados en las visas empresariales, que las compañías que quieren venir e instalarse acá por la situación en Argentina, que entiendo no es simple. No soy argentina, pero el 90% de los clientes son argentinos. Vemos que se disparó la demanda en el último tiempo con la pandemia. Pero no es tan fácil lograr el visado", aseguró Inés.

En ese sentido, afirmó que "es algo que se vio mucho también, porque hubo turismo por las vacunas. Muchos argentinos se dieron cuenta que La Florida nunca cerró, Disney abierto y creo que eso llamó la atención".

"La regla general es que cuando llegas a calificar a través de una empresa cualquier visa de trabajo que sea, siempre entra en el grupo familiar, en el estampado de la visa, el cónyuge que tienen que estar casados legalmente. Los hijos deben ser menores de 21 años", continuó.

Por su parte, Solange manifestó: “Nosotras trabajamos juntas, somos abogadas de inmigraciones. La idea es contarles cómo está la situación para los argentinos que quieran venir". Y agregó que "en el último tiempo tuvimos como un crecimiento de los clientes empresariales que desean mudar la empresa a los Estados Unidos por temas fiscales. Esta plaza además de ofrecer ciertas ventajas en cuanto a facilidades de acción de acceso al crédito y de crecimiento lo que genera Estados Unidos es la posibilidad de hacer un proyecto de vida, de familia".

"Las cifras oficiales no las tenemos, se pueden encontrar en el consulado argentino en Miami. Podemos hablar de nuestra experiencia, desde julio del 2020 a la fecha tenemos las visas de inversión, que son que el empresario pueda ofrecer sus servicios en Estados Unidos. Las visas de inversión en Argentina estuvieron cerradas en marzo del 2020, cuando se cerró todo por la pandemia, recién en Argentina se reanudaron las operaciones en septiembre. Durante todo ese tiempo la cantidad de consultas que teníamos sobre la posibilidad de venir fue muy alta. Estábamos en condiciones de preparar expedientes para empezar a enviarlos al consulado para que lo procesen ahora, la cantidad de gente que ha logrado hacer expedientes de inversión es alta. Tenemos clientes de otros lugares, pero la demanda de estas visas vino con Argentina y Latinoamérica", expresó Solange.