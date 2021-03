Aumentó el combustible: qué pasará con el GNC

Desde las 00hs de este martes se concretó un nuevo aumento al precio de los combustibles en los surtidores de las estaciones de bandera nacional y que afectaron a todo el país, con un promedio de suba del 7%.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano entrevistaron a Pedro Llorvandi, de la Cámara de Expendedores de Santiago del Estero, y le consultaron por la suba en los combustibles en todo el país.

“A partir de las 0hs de este martes YPF aplicó aumentos a nivel país de combustibles líquidos, en el interior del país fue más o menos un 7%, CABA y AMBA 7,9%" indicó.

"Históricamente el precio del Gas Natural Comprimido (GNC) estuvo siempre entre un 45 y un 48% del precio de los combustibles líquidos, estimamos que en esta oportunidad nos va a pasar algo distinto, esperamos aumentos para el mes de mayo. Entendemos que siempre será en la proporción que se va dando. Las productoras de gas también intentan acomodar los precios, porque es un comodity y está en dólares el precio" manifestó Llorvandi al expresar que es más conveniente un vehículo con ese tipo de combustible.

Al consultarle sobre si tendrá influencia el aumento en el precio del gas para las industrias y de allí se trasladaría al GNC que podría generar un aumento Llorvandi manifestó que "puede ser muy superior al 20%".

Y agregó: “Lamentablemente Secretaría de Energía de la Nación nos imposibilita a las estaciones de servicio poder acceder a lo que denominamos gas en servicio completo que es el transporte, distribución y el gas propiamente dicho, algunos le dicen gas en boca de pozo nosotros le decimos gas PIT (Gas en Punto de Inyección al Transporte)".

"Ese gas PIT pretenden que lo compremos a la industria y vamos a competir directamente con el industrial, con los grandes monstruos ya que nosotros somos pymes, normalmente familiares, no industriales. La estación de servicio más grande tendrá a 50 empleados, por eso nosotros estimamos que el aumento puede ser como mínimo del 20%".

Debido al los altos costos del combustible muchos optan por adaptar su vehículo a GNC, sobre ese porcentaje esgrimió: "Por el momento hay un amesetamiento a nivel general, eso significa que la gente que retoma su actividad después de la larga cuarentena lo hace sin grandes cambios".

"Pero las estaciones de servicio estamos todavía en 15 a 20 puntos de volumen pre pandemia" eso quiere decir que "si antes de la pandemia se vendía 100 ahora vendemos 80".

“Lo que nosotros proyectamos es que este 20% restante se va a ir achicando lenta y paulatinamente, porque es gente que no tiene necesidad de salir a trabajar, no quiere tomar riesgos de contagiarse. Por lo que será larga la recuperación y lenta" expresó.

"No, puede pasa" afirmó sobre el rumor de que peligre el abastecimiento y completó "lo hemos visto en Estados Unidos y Europa que algunos días puntuales de extremo frío las estaciones de servicio por algunas horas dejen de vender. Pero no es nada que no haya pasado antes, por eso no vemos problemas o peligros de desabastecimiento".

"Es más, por vía de los productores nos llega a nosotros que este año puede haber algún peligro de producción pero en el 2022, 2023 y 2024 va a sobrar gas en las estaciones de servicios" .

Y agregó: “Estamos en una situación muy complicada a nivel nacional. Muchas pymes se están solventando porque la AFIP sigue sacando planes de pago, moratorias y nos acogemos a todos los beneficios, pero todos los endeudamientos tienen un límite."

Además, "la posibilidad de salir a tomar crédito también tienen límite, hay muchos asociados que han tomado créditos, vendieron sus automotores, se desprendieron de pertenencias para hacer frente a una situación tremenda de 8 meses encerrados sin circulación. Por esta cuarentena tan extensa en la Argentina nos hemos endeudado y creemos que gran parte del 2021 y del 2022 será para recuperar capital y pagar deudas vencidas” cerró.