Aumento de la canasta escolar | ¿Cuánto cuestan los útiles?

Comenzó el 2022 y a mediados de enero ya se observan las familias buscando precios accesibles de útiles escolares para el nuevo ciclo lectivo. Algunos aprovechan con tiempo el aguinaldo y otros esperan a que se aproxime más la fecha de inicio de clases para conocer la lista de elementos de los diferentes establecimientos educativos.

Este año se conoció que la canasta escolar aumentó alrededor de un 50% y ya se pueden encontrar los nuevos precios en las diferentes librerías de Mendoza. El presidente de la Cámara de Librerías y Jugueterías Gustavo Fernández, dio a conocer los valores de la canasta escolar.

“La canasta viene a la par dela inflación a nivel nacional alrededor del 50%. Pero hay algunas novedades, sobre todo en Buenos Aires donde la canasta escolar ha subido hasta un 82%. Esto es porque algunos productos, como mochilas o cartucheras, que al ser importados han tenido aumentos mayores", destacó.

¿Cuáles son los precios actuales?

Cartucheras: alrededor de $1.000

Mochilas: de $6.000 a $12.000

Colores: $300 los 12 colores

Lapiceras: desde $160 las 4 unidades

Fibras: $500 de 12 colores

Cuaderno A4: a partir de los $200 dependiendo la calidad de las hojas

Carpeta A4: $375 aproximadamente

Cabe destacar que el entrevistado indicó que también existen "algunos productos de origen nacional han subido más que otros", pero que "la mayoría de los precios están definidos, salvo algunos productos".

Asimismo, sostuvo que por ejemplo "en una salita de 4 años privada, la lista está en alrededor de $3500 sin mochila. Para un 4º grado de escuela privada alrededor de $5.500, todo depende de la cartuchera que le lleven", es decir los productos y la cantidad que entren en la misma.

Las ventas

Sobre los precios, los aumentos, el entrevistado sugirió que “los papás salgan a buscar precios” y aclaró que “no porque sea caro es el mejor”.

A pesar de esto, expuso que debido a la pandemia del coronavirus algunos útiles “no se deterioraron” debido al poco uso o manipulación de los mismos.

“Muchos han hecho las compras durante el mes de diciembre y continúan durante el mes de enero. Creemos que han salido a buscar precios antes de los aumentos y otros que aprovecharon el aguinaldo para dedicarle a eso. Más adelante completar con la indumentaria”, expuso Fernández.

Por su parte aconsejó que por temas de coronavirus “salgan con tiempo” y agregó: “Pueden faltar algunas cosas que son importadas, como mochilas con carro. Salgan con tiempo sobre todo por el virus, se amontona la gente en los locales. Además hay promociones los días de la semana, en cada lugar”.

¿Se puede dar nuevo incremento en los productos de la canasta?

Sobre la posibilidad de un nuevo aumento en marzo o a mediados del 2022 dijo: “Yo me aventuraría a decir que no, solamente tenemos un 10% desde el lunes que viene”, pero no descartó algún otro con el correr de los meses.